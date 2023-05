Drunter und drüber ging es im Halbfinal zwischen Kanada und Lettland. Bild: keystone

Deutschland dank Wende im WM-Final gegen Rekord-Weltmeister Kanada

Lange darf der krasse Aussenseiter Lettland vom Einzug in den WM-Final hoffen. Erst mit dem Treffer ins leere Tor zum 4:2 stellt Kanada den Sieg sicher. Die «Ahornblätter» treffen am Sonntagabend auf Deutschland, das nach der Schweiz auch die USA besiegte.

Kanada – Lettland 4:2

Auch die Kanadier hatten gegen den aufmüpfigen Aussenseiter, der im Viertelfinal noch im heimischen Riga Schweden eliminiert hatte, hart zu kämpfen. Erst im letzten Drittel konnten sie die spielerische Dominanz auch in Zählbares umwandeln.

45 Sekunden nach der zweiten Pause erwischte Jack Quinn von den Buffalo Sabres den ansonsten bärenstarken lettischen Goalie Arturs Silovs, der in der Regel nur in der zweitklassigen AHL zum Einsatz kommt, von hinter der Torlinie via dessen Maske zum 2:2. Acht Minuten später folgte der grosse Auftritt des Supertalents Adam Fantilli. Von der Mittellinie gestartet, liess der 18-jährige Universitätsspieler alle stehen und traf perfekt in die Ecke zu seinem ersten WM-Tor – einem entscheidenden.

Die grössere spielerische Klasse entschied letztlich für Rekord-Weltmeister Kanada, das zum vierten Mal in Folge im Final steht und seinen 28. WM-Titel anstrebt.

Die aufopferungsvoll kämpfenden Letten, aus einem Land mit gerade mal 1,8 Millionen Einwohnern hatten ihnen aber das Leben schwer gemacht. Zweimal – im ersten Drittel durch Daris Locmelis und nur 66 Sekunden nach Kanadas Ausgleich Peyton Krebs durch Rudolfs Balcers – waren sie in Führung gegangen.

Nach dem 2:4 ins leere Tor war ihnen eine Standing Ovation der grossen Mehrheit der fast 9000 Zuschauer sicher. Lettland hat im Spiel um Platz 3 immer noch die Chance auf die erste WM-Medaille seiner Geschichte.

Kanada - Lettland 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Tampere. - 8669 Zuschauer. - SR Kaukokari/MacFarlane (FIN/USA), Briganti/Davis (USA).

Tore: 9. Locemlis (Rihards Burkarts, Zile) 0:1. 36. (35:32) Blais (Krebs, Middleton) 1:1. 37. (36:38) Balcers 1:2. 41. (40:45) Quinn (Crouse, Laughton) 2:2. 60. (59:17) Laughton 4:2 (ins leere Tor).

Strafen: je 6mal 2 Minuten.

Kanada: Montembeault; Weegar, Middleton; Myers, Joseph; Hunt, Barron; Carcone, McBain, Toffoli; Quinn, Laughton, Crouse; Blais, Krebs, Neighbours; Fantilli, Glass, Lucic;.

Lettland: Silovs; Balinskis, Zile; Rubins, Jaks; Cukste, Freibergs; Cibulskis; Daugavins, Abols, Balcers; Dzerkals, Batna, Roberts Burkarts; Indrasis, Locmelis; Rihards Burkarts; Krastenbergs, Smirnovs, Andersons; Kenins.

Bemerkungen: Kanada ohne Veleno (gesperrt) und Bear (verletzt), Lettland ohne Punnenovs (überzählig) und Dzerins (verletzt). 32. Pfostenschuss Fantilli. Lettland von 59:12 bis 59:17 - Schüsse: Kanada 36 (9-16-11), Lettland 22 (7-6-9). - Powerplay-Ausbeute: Kanada 0/3, Lettland 0/3.

USA – Deutschland 3:4 n.V.

Deutschland steht sensationell im Final. Nach der Schweiz im Viertelfinal bezwingt es im Halbfinal im finnischen Tampere auch die USA, mit 4:3 nach Verlängerung.

(ram/sda)