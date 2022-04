Andre Heim, Nando Eggenberger und Andrea Glauser bejubeln das 1:0 gegen Frankreich. Bild: keystone

Starkes Schlussdrittel: Die Schweizer Nati bezwingt Frankreich erneut

Zwei Tage nach dem 4:2 in Megève gewinnt das Schweizer Nationalteam auch den zweiten Test gegen Frankreich im Rahmen der WM-Vorbereitung, diesmal in Basel 4:1.

Das letztendlich entscheidende 2:1 erzielte Luca Hischier in der 53. Minute, als die Schweizer zum fünften Mal Powerplay spielten. Der Bruder von Nico Hischier lenkte einen Schuss von Santeri Alatalo mit dem Bein ab. In der 58. Minute erhöhte Ken Jäger mit einem weiteren Ablenker auf 3:1, ehe Nando Eggenberger 20 Sekunden vor dem Ende in Überzahl mit seinem zweiten Treffer in dieser Partie den Schlusspunkt setzte. Jäger und Eggenberger trugen sich im vierten respektive fünften Länderspiel erstmals in die Torschützenliste ein.

Eggenberger trifft nach schöner Einzelleistung zum 1:0. Video: SRF

Zwar hatten die Schweizer auch die ersten zwei Drittel deutlich dominiert, dennoch stand es nach 40 Minuten 1:1. Eggenberger brachte die Einheimischen in der 19. Minute nach einem schönen Solo in Führung. Im Mittelabschnitt liessen die Schweizer gar nur fünf Torschüsse der Franzosen zu - zwei weniger als im ersten Drittel -, dennoch gelang den Gästen in der 38. Minute der Ausgleich. Der Berner Goalie Philip Wüthrich, der zum zweiten Mal nach dem 1:7 gegen die Slowakei am letztjährigen Deutschland Cup für die Schweiz spielte, verlor nach einem Abschluss von Verteidiger Fabian Bourgeois kurz die Orientierung, welche der bei Ajoie tätige Lou Bogdanoff ausnutzte.

Zuvor waren die Schweizer fahrlässig mit ihren Chancen umgegangen, beispielsweise schossen Tristan Scherwey (24.) und Jason Fuchs (27.) aus aussichtsreichen Positionen daneben. Zudem hatten sie Pech, als Fuchs in der 12. Minute am Pfosten scheiterte. Am Ende zahlte sich die Überlegenheit aber doch noch aus. Am kommenden Donnerstag und Freitag bestreiten die Schweizer jeweils in Rosenheim zwei Länderspiele gegen Deutschland.

(abu/sda)