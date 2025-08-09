Der FC Thun siegt auch im dritten Spiel: Matchwinner Christopher Ibayi (r.) lässt sich von Michael Heule feiern. Bild: keystone

Als erster Aufsteiger der Geschichte: Thun gewinnt in Luzern auch das 3. Spiel der Saison

Dem Aufsteiger Thun gelingt in der 3. Super-League-Runde der dritte Sieg. Zwei Tore von Christopher Ibayi sorgen für die Wende zum 2:1 in Luzern.

Christopher Ibayi hatte sich im ersten Halbjahr in Thun in der Challenge League noch nicht als Goalgetter hervorgetan. Eine Liga höher zeigt sich der im Januar vom korsischen Zweitligisten Ajaccio gekommene 30-Jährige aber zum Saisonstart treffsicher. Mit seinen Saisontoren zwei und drei schoss er die Berner Oberländer zum dritten 2:1-Sieg in Folge.

Der Ausgleich durch Ibayi nach Flanke von Bertone. Video: SRF

Nach dem frühen 0:1-Rückstand lenkte Ibayi in der 39. Minute eine Flanke von Leonardo Bertone zum 1:1 ins Tor, und keine 50 Sekunden nach Wiederanpfiff erzielte er mit dem Kopf den Siegtreffer. Der Stürmer aus dem Kongo, der im letzten Jahr seine ersten Länderspiele bestritten hat, traf in den ersten drei Super-League-Spielen gleich oft wie in den 16 Challenge-League-Partien.

«Wir haben mit sehr viel Energie losgelegt, aber dann stark nachgelassen. Thun hat es gut gemacht, aber wir haben sie einfach zurück ins Spiel kommen lassen.» Luzerns Pius Dorn

Thun steht als erster Aufsteiger in die 2003 eingeweihte Super League nach den ersten drei Spielen mit dem Punktemaximum da. Der Sieg in Luzern geriet nach dem 2:1 nicht mehr richtig in Gefahr. Die Innerschweizer, die durch den Treffer des 18-jährigen Lucas Ferreira ideal in die Partie gestartet waren, spielten nach der Führung lange Zeit zu passiv und waren auch in der Schlussoffensive zu wenig zwingend.

Der Siegtreffer fiel kurz nach der Pause. Video: SRF

Luzern - Thun 1:2 (1:1)

10'859 Zuschauer. SR Kanagasingam.

Tore: 13. Lucas Ferreira 1:0. 39. Ibayi (Bertone) 1:1. 46. Ibayi (Heule) 1:2.

Luzern: Loretz; Britschgi (75. Zimmermann), Knezevic, Bajrami (46. Spadanuda), Freimann; Abe (46. Ciganiks), Owusu; Di Giusto, Lucas Ferreira (63. Vasovic), Dorn; Grbic (63. Karweina).

Thun: Steffen; Fehr, Montolio, Bürki, Heule; Reichmuth (72. Janjicic), Käit (67. Roth), Bertone, Meichtry (46. Labeau); Ibayi (67. Matoshi), Rastoder (88. Bamert).

Verwarnungen: 16. Meichtry, 23. Grbic, 64. Spadanuda, 76. Bertone. (nih/sda)