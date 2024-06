Connor McDavid feiert sein Tor zum 3:0 für die Oilers. Bild: keystone

Die Hoffnung lebt! Oilers bleiben im Stanley-Cup-Rennen

Die Entscheidung im Stanley-Cup-Final ist weiter vertagt. Die Edmonton Oilers bezwingen die Florida Panthers auswärts 5:3 und verkürzen in der Serie auf 2:3 Siege.

Drei Tage nach der Gala beim 8:1-Heimsieg doppelten die Oilers nach und hielten so die Hoffnung aufrecht, das fast Unmögliche doch noch möglich zu machen, zu schaffen, was in der Historie der NHL erst den Toronto Maple Leafs gelungen war. Das Team aus der Hauptstadt der kanadischen Provinz Ontario war vor 82 Jahren nach einem 0:3-Rückstand an Siegen Meister geworden.

Zwei weitere Mannschaften hatten nach Niederlagen in den ersten drei Final-Partien ein sechstes Spiel erzwungen. Vor zwölf Jahren mussten sich die New Jersey Devils den Los Angeles Kings wie vor 79 Jahren die Detroit Red Wings den Maple Leafs dennoch geschlagen geben.

Die wichtigsten Szenen von Spiel 5. Video: YouTube/NHL

Die Oilers haben am Freitag in der heimischen Arena die Gelegenheit zum Ausgleich in der Serie gegen die Panthers, die nach zwei Final-Niederlagen, vor 28 Jahren gegen die Colorado Avalanche und in der vergangenen Saison gegen die Vegas Golden Knights, den ersten Stanley-Cup-Sieg anstreben.

Herausragend beim zweiten Sieg der Oilers im laufenden Final war einmal mehr Connor McDavid. Der Starstürmer steuerte wie schon in der vierten Partie vier Skorerpunkte bei. Zweimal traf der Kanadier selber, zwei weitere Tore bereitete er vor und baute damit den Rekord an Assists in den Playoffs einer einzelnen Saison weiter aus.

Am Samstag hatte er die Bestmarke von Wayne Gretzkys mit Torvorlage Nummer 32 bereits übertroffen. Produktiv war erneut auch Evan Bouchard. Er war dreimal Assistent, womit er sein Total in diesen Playoffs auf 32 Skorerpunkte schraubte - einen für einen Verteidiger grossartigen Wert.

Im fünften Spiel eröffnete Connor Brown, wie Bouchard ein Landsmann von McDavid, den Torreigen nach fünfeinhalb Minuten in Unterzahl. Nach fünf Minuten im zweiten Abschnitt stand es 3:0 für die Oilers. Zu Beginn des dritten Drittels verkürzten die Panthers auf 3:4, doch McDavid sorgte 19 Sekunden vor der Schlusssirene mit einem Schuss ins leere Tor endgültig für Klarheit. (pre/sda)