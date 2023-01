Eishockey: Langnau und Lions gewinnen Derbys

Wichtiger Sieg für Langnau im Derby +++ Auch die Lions setzen sich auswärts im Derby durch

Kloten – ZSC Lions 3:4

Die ZSC Lions gewinnen derweil zum zweiten Mal in Folge ein Zürcher-Derby gegen Kloten. Nach dem 3:1 am Mittwoch im eigenen Stadion setzen sich die Lions auswärts 4:3 durch und rücken in der Tabelle bis auf drei Zähler ans zweitplatzierte Biel heran.

ZSC Lions Stürmer Juho Lammikko gegen EHC Kloten Torhüter Juha Metsola. Bild: keystone

Telegramm:

Kloten – ZSC Lions 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)

7624 Zuschauer.

SR Tscherrig/Fonselius (FIN), Steenstra (CAN)/Gnemmi.

Tore: 3. Andrighetto 0:1. 8. Lehtonen (Lammikko, Bachofner) 0:2. 34. Meyer (Schreiber/Powerplaytor) 1:2. 39. (38:20) Bodenmann (Lehtonen, Wallmark/Powerplaytor) 1:3. 40. (39:59) Bodenmann (Wallmark, Andrighetto/Powerplaytor) 1:4. 47. Loosli (Faille) 2:4. 51. Aaltonen (Ruotsalainen/Powerplaytor) 3:4.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Kloten, 4mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.

PostFinance-Topskorer: Ang; Wallmark.

Kloten: Metsola; Reinbacher, Ekestahl-Jonsson; Peltonen, Capaul; Nodari, Steiner; Kindschi; Ang, Aaltonen, Ruotsalainen; Meyer, Faille, Derungs; Simic, Lindemann, Schreiber; Obrist, Ness, Loosli; Bougro.

ZSC Lions: Hrubec; Trutmann, Lehtonen; Kukan, Geering; Weber, Phil Baltisberger; Landolt; Andrighetto, Lammikko, Bachofner; Bodenmann, Wallmark, Hollenstein; Azevedo, Texier, Riedi; Sopa, Sigrist, Schäppi; Graf.

Bemerkungen: Kloten ohne Altorfer, Dostoinov, Kellenberger, Marchon und Riesen (alle verletzt), ZSC Lions ohne Chris Baltisberger (krank), Marti (verletzt) und Roe (überzähliger Ausländer). Kloten ab 58:45 ohne Torhüter.



Zug – Bern 4:1

Meister Zug befindet sich im Rennen um einen direkten Playoffplatz. Der 4:1-Sieg gegen Bern bringt die Innerschweizer zumindest nach Verlustpunkten wieder dorthin.

Justin Abdelkader, links, von Zug im Spiel gegen Jesse Zgraggen, rechts, Bild: keystone

Telegramm:

Zug – Bern 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

7200 Zuschauer.

SR Lemelin (USA)/Hürlimann, Wolf/Urfer.

Tore: 18. Ennis (Sceviour) 0:1. 35. Martschini (Djoos, Kovar) 1:1. 37. Zehnder 2:1. 42. Djoos (Martschini, Simion/Powerplaytor) 3:1. 49. O'Neill (Senteler, Abdelkader/Powerplaytor) 4:1.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Zug, 5mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Kovar; DiDomenico.

Zug: Genoni; Gross, Djoos; Kreis, Geisser; Nussbaumer, Almquist; Stadler; Martschini, Kovar, Herzog; Simion, O'Neill, Zehnder; Klingberg, Senteler, Allenspach; Abdelkader, Leuenberger, Suri; Muggli.

Bern: Wüthrich; Untersander, Gerber; Goloubef, Zgraggen; Pinana, Füllemann; Meile; Sceviour, Kahun, Ennis; DiDomenico, Lindberg, Bader; Fahrni, Baumgartner, Ritzmann; Scherwey, Vermin, Bärtschi; Fuss.

Bemerkungen: Zug ohne Schlumpf (krank), Hansson, Hofmann (beide verletzt) und Cehlarik (überzähliger Ausländer), Bern ohne Gelinas, Mika Henauer, Lehmann, Loeffel und Moser (alle verletzt).

Fribourg-Gottéron – Davos 2:3

Davos, aktuell im fünften Rang klassiert, legt im Duell gegen den direkten Konkurrenten Fribourg-Gottéron dank eines 3:2-Auswärtssiegs drei Punkte zwischen sich und die Freiburger.

Davos' Marc Wieser, Zweite von links, jubelt nach seinem Tor zum 3-2 mit seinem Teamkollegen. Bild: keystone

Telegramm:

Fribourg-Gottéron - Davos 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)9009

Zuschauer.

SR Stricker/Mollard, Stalder/Meusy.

Tore: 18. Mottet (Desharnais) 1:0. 24. Stransky (Wieser, Nordström/Powerplaytor) 1:1. 30. Stransky 1:2. 36. Etter (Jörg) 2:2. 56. Wieser 2:3.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 2mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Desharnais; Corvi.

Fribourg-Gottéron: Hughes; Gunderson, Dufner; Diaz, Vainio; Sutter, Jecker; Seiler; Bertschy, Rask, Bykow; Etter, Walser, Jörg; Marchon, Desharnais, Mottet; Sprunger, De la Rose, Sörensen.

Davos: Aeschlimann; Fora, Dahlbeck; Dominik Egli, Heinen; Barandun, Paschoud; Minder; Stransky, Corvi, Ambühl; Schmutz, Nordström, Bristedt; Wieser, Rasmussen, Knak; Sturny, Chris Egli, Nussbaumer; Canova.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Berra (verletzt), Schmid (gesperrt) und Kuokkanen (überzähliger Ausländer), Davos ohne Frehner, Jung, Nygren und Prassl (alle verletzt). Fribourg-Gottéron ab 59:05 ohne Torhüter.



Biel – SCL Tigers 1:3

Die SCL Tigers düpieren den EHC Biel und feiern mit dem 3:1 auswärts am Freitag einen wichtigen Sieg im Kampf um einen Platz in den Top-10.

Langnaus Sami Lepistoe, links, und Biels Jere Sallinen in Aktion im Eishockey Meisterschaftsspiel der National League zwischen EHC Biel und SCL Tigers. Bild: keystone

Telegramm:

Biel – SCL Tigers 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

5969 Zuschauer.

SR Stolc (SVK)/Kohlmüller (GER), Cattaneo/Duc.

Tore: 10. Brunner (Haas, Rathgeb/Powerplaytor) 1:0. 34. Eakin 1:1. 45. Pesonen (Diem, Michaelis/Powerplaytor) 1:2. 55. Pesonen 1:3.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Biel, 3mal 2 plus 5 Minuten (Rossi) plus Spieldauer (Rossi) gegen SCL Tigers.

PostFinance-Topskorer: Hofer; Michaelis.

Biel: van Pottelberghe; Rathgeb, Lööv; Jakowenko, Grossmann; Delémont, Forster; Stampfli; Hischier, Sallinen, Rajala; Hofer, Haas, Olofsson; Brunner, Cunti, Künzle; Kessler, Schläpfer, Tanner; Froidevaux.

SCL Tigers: Charlin; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus; Guggenheim, Zryd; Erni; Michaelis, Eakin, Pesonen; Rohrbach, Schmutz, Saarela; Rossi, Diem, Douay; Berger, Neuenschwander, Lapinskis; Weibel.

Bemerkungen: Biel ohne Rytz, Sheahan (beide verletzt) und Christen (krank). Biel von 57:33 bis 58:31 ohne Torhüter.

Lugano – Ajoie 5:2

Lugano kann gegen das Schlusslicht Ajoie einen problemlosen 5:2-Erfolg bejubeln.

Luganos Goali Niklas Shlegel und Daniel Carr feiern ihren Sieg gegen Ajoie. Bild: keystone

Telegramm:

Lugano – Ajoie 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

4624 Zuschauer.

SR Wiegand/Borga, Obwegeser/Burgy.

Tore: 12. Arcobello (Josephs/Powerplaytor) 1:0. 32. (31:10) Carr (Marco Müller, Alatalo) 2:0. 33. (32:07) Granlund (Fazzini, Marco Müller) 3:0. 36. Zanetti (Mirco Müller) 4:0. 54. Fazzini (Josephs) 5:0. 57. Asselin (Frossard/Powerplaytor) 5:1. 60. (59:02) Vouillamoz 5:2.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Lugano, 3mal 2 plus 5 Minuten (Brennan) gegen Ajoie.

PostFinance-Topskorer: Connolly; Devos.

Lugano: Schlegel; Alatalo, Klok; Andersson, Mirco Müller; Bernd Wolf, Guerra; Villa; Carr, Marco Müller, Granlund; Connolly, Arcobello, Morini; Fazzini, Thürkauf, Josephs; Zanetti, Herburger, Gerber.

Ajoie: Ciaccio; Pouilly, Brennan; Fey, Pilet; Birbaum, Hauert; Thiry; Hazen, Devos, Schmutz; Sciaroni, Gauthier, Bozon; Asselin, Frossard, Derungs; Macquat, Romanenghi, Vouillamoz; Kohler.

Bemerkungen: Lugano ohne Patry, Riva, Walker (alle verletzt) und Koskinen (überzähliger Ausländer), Ajoie ohne Bakos, Gauthier-Leduc und Rouiller (alle verletzt).