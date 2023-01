Janis Moser (r.) lieferte sich einen Faustkampf mit einem Spieler der St. Louis Blues. Bild: keystone

Moser in Faustkampf verwickelt – Nashville stoppt Lauf von New Jersey

Nashville – New Jersey 6:4

Roman Josi, 1 Assist, 1 Schuss, 3 Blocks, 26:05 TOI

Nino Niederreiter, 3 Schüsse, 15:57 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Check, 2 Blocks, 21:52 TOI

Nico Hischier, 5 Schüsse, 18:01 TOI​

Die Nashville Predators stoppen in NHL den Lauf der New Jersey Devils. Nashville, das Team von Roman Josi und Nino Niederreiter, schlug New Jersey mit Nico Hischier und Jonas Siegenthaler 6:4 und stoppte damit New Jerseys Serie von acht Spielen mit Punkten, davon sieben Siege. Josi verbuchte nach einem Puckgewinn in der Mittelzone den Assist zum siegbringenden 4:3 und liess sich eine Plus-5-Bilanz notieren.

Das Tor von Matt Duchene, das Josi vorbereitet. Video: streamja

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Arizona – St. Louis 5:0

Janis Moser, 1 Schuss, 1 Check, 2 Blocks, 18:16 TOI

Janis Moser lieferte sich beim 5:0-Sieg der Arizona Coyotes über die St. Louis Blues im Schlussdrittel einen Faustkampf mit dem Kanadier Joshua Leivo und zog sich dabei eine blutige Wunde im Gesicht zu.

Der Kampf zwischen Moser und Leivo. Video: YouTube/hockeyfights.com

Zum Gamewinner wurde Nick Schmaltz, der die ersten drei Tore der Coyotes erzielte.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Calgary – Chicago 1:5

Philipp Kurashev, 1 Assist, 1 Schuss, 1 Check, 17:09 TOI

Auch Philipp Kuraschew gehörte in der Nacht auf Freitag zu den Passgebern. Der Stürmer der Chicago Blackhawks leitete beim 5:1-Sieg in Calgary den 1:0-Führungstreffer ein. Chicago, der Letztplatzierte der Western Conference erlebt in den letzten Wochen ein regelrechtes Formhoch. Von den letzten zehn Spielen gewannen die Blackhawks deren sieben.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Colorado – Anaheim 3:5

Denis Malgin, 1 Assist, 1 Schüsse, 1 Check, 1 Blocks, 8:03 TOI

In Denver erlebte Denis Malgin bei der 3:5-Niederlage von Colorado gegen Anaheim mit einem Assist zur zwischenzeitlichen 3:1-Führung zumindest ein kleines persönliches Erfolgserlebnis. Für Malgin, der vor gut einem Monat von Toronto in die Rocky Mountains getradet wurde, war es der zweite Skorerpunkt in den neuen Farben.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Montreal – Detroit 3:4 n.V.

Pius Suter, 1 Schuss, 2 Checks, 1 Block, 11:59 TOI

Pius Suter konnte mit den Detroit Red Wings den zweiten Sieg in Serie einfahren. Wie schon gegen Timo Meiers San Jose fiel der Siegtreffer auch gegen die Montreal Canadiens in der Verlängerung. Diesen erzielte Robby Fabbri.

