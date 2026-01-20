Roman Josi zeigt aktuell starke Leistungen. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Sieben Punkte in drei Partien: Josi in der NHL zum zweitbesten Spieler der Woche gewählt

Grosse Ehre für Roman Josi: Der Schweizer wurde in der NHL zum 2nd Star der Woche ernannt. Josi sammelte in drei Partien gleich sieben Skorerpunkte.

Roman Josi befindet sich aktuell in einer herausragenden Form. Der Berner war zuletzt vier Partien in Folge an mindestens zwei Treffern beteiligt. Über die letzte Woche gesehen sammelte Josi in drei Partien sieben Skorerpunkte und wurde nun von der NHL zum zweitbesten Spieler der Woche gewählt.

Nach zwei Toren beim 4:3-Heimsieg gegen die Edmonton Oilers und drei Vorlagen beim Kantersieg gegen die Colorado Avalanche bereitete der 35-Jährige auch bei der 2:7-Niederlage gegen die Vegas Golden Knights zwei Tore vor. Der 3:2-Sieg gegen die Washington Capitals, bei welchem Josi nach einem Tor und zwei Vorlagen zum besten Spieler der Partie gewählt wurde, zählte nicht zur Wertung dieser Woche.

Josi hat in vier Spielen hintereinander jeweils mindestens zwei Skorerpunkte gesammelt. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Damit spielt sich Josi wenige Wochen vor dem Start der Olympischen Spiele in einen Rausch. In der Nacht auf Freitag wird der Verteidiger aller Voraussicht nach sein 1000. Spiel in der NHL absolvieren.

Zum besten Spieler der Woche wurde Tage Thompson gewählt. In vier Partien sammelte der Stürmer der Buffalo Sabres gleich neun Skorerpunkte (drei Tore und sechs Assists). Beim 5:3-Erfolg gegen die Montreal Canadiens war Thompson an jedem Treffer beteiligt.

Die drei besten Spieler der letzten Woche. Bild: nhl

Der 28-Jährige ist in der Schweiz kein Unbekannter. Im letztjährigen WM-Final erzielte der US-Amerikaner in der Verlängerung das einzige Tor der Partie und zerstörte die Gold-Hoffnungen der Schweizer Nationalmannschaft. (riz)