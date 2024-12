Stefan Hedlund wird entlassen. Bild: keystone

Nach Pleiten-Serie: Lakers-Coach Hedlund muss gehen

Die Rapperswil-Jona Lakers haben ihren Headcoach Stefan Hedlund per sofort freigestellt. Interimistisch übernehmen Johan Lundskog, Fabian Gunnarsson und Janick Steinmann das Coaching.

Der 49-jährige Schwede war vor über drei Jahren zu den Lakers gestossen und führte den Verein in seinen ersten beiden Saisons in die Spitzengruppe der National League und zweimal in die Champions Hockey League.

In der laufenden Meisterschaft sieht es anders aus: Aus den letzten 15 Spielen resultierten nur drei Siege. Und heute Sonntagabend im Auswärtsspiel gegen Genève-Servette werden die St. Galler versuchen, die achte Niederlage in Serie zu verhindern. Derzeit ist einzig Ajoie schlechter klassiert. (hkl/sda)