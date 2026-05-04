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NHL-Playoffs: Janis Moser und Tampa Bay ausgeschieden

Tampa Bay Lightning defenseman Janis Moser (90) checks New Jersey Devils defenseman Dougie Hamilton (7) during the second period of a NHL hockey game, Tuesday Oct. 22, 2024, in Newark, N.J. (AP Photo/ ...
Das Team von Janis Moser scheitert an Montreal im siebten Spiel in der Nacht auf Montag.Bild: FR171374 AP

NHL-Playoffs: Moser und die Lightning ausgeschieden

04.05.2026, 07:2904.05.2026, 07:54

Enttäuschung für die Tampa Bay Lightning und den Schweizer Verteidiger Janis Moser. Das Team aus Florida verliert Spiel 7 der Playoff-Serie gegen die Montreal Canadiens 1:2 und scheidet damit aus.

Die ausgeglichene Serie zwischen den beiden Teams, die in der Qualifikation je 106 Punkte geholt hatten, wurde ihrem Ruf auch im entscheidenden letzten Spiel gerecht. Im intensiven Schlagabtausch fiel die Entscheidung bereits zum siebten Mal in Folge mit nur einem Tor Unterschied.

Matchwinner der auswärts angetretenen Canadiens war Alex Newhook. Der Kanadier, der 2022 mit der Colorado Avalanche den Stanley Cup gewann, erzielte den entscheidenden Treffer in der 52. Minute. Nach einem Abpraller von der Bande beförderte er den Puck via Rücken des Goalies ins Netz.

Janis Moser stand gut 22 Minuten auf dem Eis. Beim 0:1 prallte der abgelenkte Puck unglücklich an sein Bein und von dort ins eigene Tor. Der 25-jährige Seeländer könnte nun ein Thema für das Schweizer Nationalteam werden, das ab Mitte Mai die Heim-WM bestreitet.

Mit den Canadiens, die nun auf die Buffalo Sabres treffen, sind die Playoff-Viertelfinals in der NHL komplett. Aus Schweizer Sicht ist einzig noch Akira Schmid mit den Vegas Golden Knights vertreten, wobei dieser als dritter Goalie seit Längerem von der Tribüne aus zuschauen muss.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Die Resultate vom Sonntag

Playoffs-Achtelfinals (best of 7).
Eastern Conference. 7. Runde: Tampa Bay Lightning (3./mit Janis Moser) - Montreal Canadiens (4.) 1:2; Endstand: 3:4. - Montreal im Viertelfinal gegen Buffalo Sabres.
Playoffs-Viertelfinals (best of 7).
Western Conference. 1. Runde: Colorado Avalanche (1.) - Minnesota Wild (3.) 9:6; Stand: 1:0. (car/sda)

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