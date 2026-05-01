Lian Bichsel nahm einst ein Aufgebot der U20-Nationalmannschaft nicht wahr und wird deshalb nicht für die Heim-WM aufgerufen. Bild: keystone

Bichsels Stars aus Playoffs ausgeschieden – an der Heim-WM ist er trotzdem nicht dabei

Für Lian Bichsel und die Dallas Stars sind die NHL-Playoffs bereits nach der ersten Runde beendet. Das Team aus Texas verliert gegen die Minnesota Wild 2:5 und unterliegt damit in der Serie 2:4.

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Das Spiel in Saint Paul, Minnesota, erinnerte stark an den Verlauf der Serie: Nach Rückstand kämpfte sich Dallas zurück und ging seinerseits 2:1 in Führung. Danach traf aber nur noch Minnesota.

Quinn Hughes avancierte mit zwei Toren und einem Assist zum Matchwinner, während Matthew Boldy die Entscheidung mit zwei Treffern ins leere Gehäuse besiegelte. Aufseiten der Stars kam der Solothurner Verteidiger Lian Bichsel auf knapp 14 Minuten Eiszeit.

Matchwinner Quinn Hughes feiert gemeinsam mit seinen Teamkollegen. Bild: keystone

Für die Wild bedeutet der Erfolg den ersten Einzug in die zweite Playoff-Runde seit 2015. Dallas hingegen muss nach drei Halbfinal-Teilnahmen in den vergangenen drei Jahren diesmal bereits nach der Startrunde die Segel streichen.

Durch das frühe Saisonende wäre Bichsel theoretisch für das Schweizer Nationalteam an der Heim-WM ab dem 15. Mai verfügbar. Eine Nomination ist allerdings weiterhin ausgeschlossen: Nationaltrainer Jan Cadieux hatte zuletzt klargestellt, dass der verbandsinterne Entscheid gegen den 21-Jährigen bestehen bleibt. Dieser war gefällt worden, nachdem Bichsel einst ein Aufgebot für die U20-Nationalmannschaft nicht wahrgenommen hatte. (car/sda)