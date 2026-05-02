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Playoffs: 80'000 Fans an Fribourg-Gottérons Meisterfeier

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Die Gottéron-Meisterhelden um Julien Sprunger liessen sich vom Freiburger Publikum feiern.Bild: keystone

80'000 Fans feiern den Titel von Gottéron bei der Meisterparade in Fribourg

02.05.2026, 15:4902.05.2026, 19:11

Eine riesige Menschenmenge hat sich am Samstag in Freiburg versammelt, um die Parade der Eishockeyspieler von Gottéron zu verfolgen. Diese feierten den ersten Schweizer Meistertitel. Auf einem Sattelzug sitzend wurden die Spieler von rund 80'000 Menschen bejubelt.

Les joueurs et supporters fribourgeois fetent leur premier titre de champions suisses de National League devant la Cathedrale Saint-Nicolas de Fribourg, lors de la parade en l&#039;honneur des hockeye ...
Grosse Menschenansammlung vor der Kathedrale Saint-Nicolas.Bild: keystone

Die Organisatoren hatten mit rund 50'000 Zuschauern entlang der 2,5 Kilometer langen Strecke gerechnet, die den Campus Miséricorde der Universität mit der BCF Arena, der Eishalle von Fribourg-Gottéron, verband. Die Polizei schätzte die Zahl am Samstagabend auf etwa 80'000. Zwischen den beiden Orten fuhr der an den Seiten offene Sattelschlepper über die Place Georges-Python in Richtung der Kathedrale St-Nicolas.

Die siegreiche Mannschaft traf auf die Freiburger Bevölkerung und schwenkte den Pokal. Frauen, Männer, Jung und Alt – viele trugen Gottéron-Trikots. Mit ihren Handys hielten die Menschen einen historischen Moment für einen Verein fest, der seit 1980 in der Elite des Schweizer Eishockeys spielt.

Für Biernachschub ist stets gesorgt.

Der Lastwagen, umgeben von einem Sicherheitsdienst und ab und zu hupend, fuhr durch die von einer dichten Menschenmenge gesäumten Strassen rund um die Place Georges-Pythoud, bevor er die Route des Alpes hinunterfuhr. Nach und nach folgte ihm ein Teil der Zuschauer. Die Feierlichkeiten sollen vor der BCF Arena mit einer Zeremonie enden.

Grosse Party bereits am frühen Freitagmorgen

Tausende Fans haben am Freitag die aus Davos GR zurückgekehrten Spieler von Fribourg-Gottéron empfangen, wo sie am Vortag ihren ersten Schweizer Meistertitel im Eishockey gewonnen hatten. Der Mannschaftsbus traf kurz nach 04.30 Uhr bei der Eishalle St. Leonhard ein.

Meisterfeier von Fribourg-Gottéron:

Video: watson

Beim Aussteigen aus dem Bus wurden die Freiburger Eishockeyspieler von 7000 bis 8000 Fans bejubelt, wie ein Klubverantwortlicher sagte. Sie hatten nach dem Titelgewinn am Vorabend vor dem Stadion ausgeharrt. Der triumphale Empfang bildete den Abschluss einer Feiernacht in der Stadt Freiburg und im ganzen Kanton. Die Präfekturen hatten der Bevölkerung im Falle eines Sieges der Freiburger eine «Freinacht» gewährt. Die Bars durften deshalb ausnahmsweise bis zum Morgengrauen geöffnet bleiben.

Eismeister Zaugg
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Zuvor hatten rund 30'000 Menschen die entscheidende siebte Finalpartie in einem Public Viewing verfolgt. 9000 Menschen taten dies in der BCF Arena, weitere rund 21'000 Fans versammelten sich auf dem Platz direkt davor. (abu/sda)

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