Reto Berras zweiter Auftritt im Avalanche-Tor endet bereits nach 10 Minuten

Reto Berra hat in der NHL einen bitteren Abend hinter sich. Der Schweizer Torhüter wird beim zweiten Einsatz für die Colorado Avalanche beim 1:5 gegen San Jose nach zehn Minuten ausgewechselt.

Drei Wochen nach seinem Debüt stand Berra für die Avalanche zum zweiten Mal auf dem Eis. Hatte es der frühere Torhüter des EHC Biel bei seinem ersten Einsatz für das Team aus Denver Mitte März bei der 4:5-Niederlage gegen die Winnipeg Jets auf die mässige Quote von 81 Prozent abgewehrter Schüsse gebracht, kam's nun noch schlimmer. Von fünf Schüssen auf sein Tor vermochte Berra lediglich drei zu parieren.

Nach drei Minuten wurde Berra ein erstes Mal bezwungen, nach gut zehn Minuten ein zweites Mal - zu viel des Schlechten. Der 27-Jährige musste den Platz danach wieder Jean-Sébastien Giguère überlassen. Der Routinier seinerseits musste sich im dritten Abschnitt gleich dreimal geschlagen geben, nachdem seine Equipe im zweiten Drittel auf 1:2 hatte verkürzen können.

Colorado verpasste es mit der klaren Niederlage, sich den Titel in der Central Division zu sichern, zumal die punktgleichen St. Louis Blues gegen die Dallas Stars ebenfalls verloren (0:3). Grosse Figur bei den Sharks war Marty Havlat. Der Tscheche erzielte die letzten drei Tore und realisierte damit den sechsten Hattrick in seiner Karriere.

Als Verlierer vom Eis musste auch Damien Brunner mit den im Kampf um die Playoff-Plätze eliminierten New Jersey Devils. Der Schweizer Internationale traf gegen die New York Islanders im Penaltyschiessen als einziger Spieler seines Teams und konnte so die 2:3-Niederlage gegen die New York Islanders nicht verhindern. (pre/si)

