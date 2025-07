Noè Ponti sichert sich in Singapur die Silbermedaille. Bild: keystone

Gold um drei Hundertstel verpasst: Noè Ponti schwimmt zur Medaille

Noè Ponti gewinnt in Singapur seine erste WM-Medaille auf der Langbahn. Über 50 m Schmetterling muss sich der 24-jährige Schweizer einzig Maxime Grousset geschlagen geben.

Mit 22,51 Sekunden unterbot Ponti seinen eigenen Schweizer Rekord, den er im April 2024 aufgestellt hatte, um 14 Hundertstel. Das reichte dennoch nicht für die erträumte Goldmedaille. Nach einem guten Start musste sich Ponti auf den letzten Metern noch von Grousset einholen lassen. Drei Hundertstel entschieden zugunsten des 26-jährigen Franzosen, der bereits im Halbfinal die Bestzeit geschwommen war. Für Grousset ist es der zweite Weltmeistertitel. Dritter wurde der Italiener Thomas Ceccon.

Der Final mit Noè Ponti im Video. Video: SRF

Trotzdem kann Ponti zufrieden sein, denn er fügte seinem bereits beeindruckenden Palmarès eine weitere Auszeichnung hinzu. Der Tessiner, der im 25-m-Becken bereits brilliert und an der WM im Dezember drei Goldmedaillen gewonnen hatte, legte nun auch im 50-m-Becken nach. Er bewies, dass er auch ohne seine starke Wende zu den Besten der Disziplin gehört. Nur ein Hauch hat gefehlt und er wäre der erste Weltmeister aus der Schweiz im 50-Meter-Becken geworden.



An den Olympischen Spielen 2021 in Tokyo gewann Ponti über 100 m Schmetterling die Bronzemedaille im grossen Becken. Im letzten Jahr verpasste Ponti als Vierter in Paris eine Medaille nur ganz knapp. In drei Jahren werden die 50 m Schmetterling in Los Angeles erstmals olympisch sein. (riz/sda)