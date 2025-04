Nino Niederreiter steht vor seinen zwölften NHL-Playoffs in Serie. Bild: www.imago-images.de

Niederreiter vor seinen 12. Playoffs: «Lieber den Stanley Cup statt Weltmeister werden»

Am Samstag starten für Nino Niederreiter und seine Winnipeg Jets die Playoffs. Als bestes Team der Qualifikation gehören die Jets zu den ganz grossen Anwärtern auf den Stanley Cup.

Nino Niederreiter steht vor seinen zwölften Playoffs in der NHL. Mit den Winnipeg Jets konnte der Churer die Presidents' Trophy für das beste Team der Regular Season gewinnen und trifft ab heute Nacht (Spiel startet um Mitternacht) in den Playoffs auf die St.Louis Blues.

Gleich nach dem Gewinn der Qualifikation machte Niederreiter aber klar: «Es ist schwierig, das zu erreichen und eine solche Saison zu haben wie wir. Aber es ist natürlich der Stanley Cup, den wir wollen.» Der Flügel selbst und die Franchise aus Kanada konnten noch nie die wichtigste Trophäe im Eishockey gewinnen.

In der ersten Runde trifft Winnipeg auf die St.Louis Blues. Bild: AP

Ein Titel, der Niederreiter ebenfalls fehlt, ist der Weltmeistertitel, doch dem 32-Jährigen ist klar, welche Trophäe er lieber in den Händen halten würde: «Definitiv würde ich lieber den Stanley Cup gewinnen. Schon als kleiner Junge spielst du zu Hause mit dem Mini-Stick und denkst daran, wie man im Spiel 7 des Stanley-Cups-Finals steht», sagt El Nino und ist sich sicher, dass es etwas vom Grössten ist für einen Eishockeyspieler, den Stanley Cup nach Hause zu bringen.

In einem siebten Spiel der NHL-Playoffs hat Niederreiter schon einmal in der Verlängerung getroffen. Vor elf Jahren schoss der Schweizer Minnesota gegen Colorado in die zweite Runde.

Ping! Niederreiter trifft vor 10 Jahren in Spiel 7. Video: YouTube/NHL

Dieses Jahr zählen die Jets nach der bisher überragenden Saison natürlich zu den ganz grossen Favoriten auf den Stanley Cup, aber auch Niederreiter ist klar: «Wir haben eine super Ausgangslage, doch bis in den Final ist es ein harter, langer Weg.» Auch in der ersten Runde erwartet Niederreiter ein hartes Duell: «Unser Gegner hat nichts zu verlieren und wir sind der klare Favorit. Wir nehmen das Spiel für Spiel und wollen natürlich die erste Partie direkt für uns entscheiden.»

Die St.Louis Blues konnten sich über die Wild Card für die Playoffs qualifizieren, aufgrund seiner Vergangenheit wäre Niederreiter ein Aufeinandertreffen mit den Minnesota Wild lieber gewesen: «Ich kenne immer noch viele Leute in Minneapolis und es wäre sicherlich cool gewesen, diese wiederzutreffen, und auch vom Reisen her wäre es angenehmer gewesen.»

Von 2013 bis 2019 stand Niederreiter bei Minnesota unter Vertrag. Bild: AP/AP

«Die Stadt ist stolz auf uns»

Im Gebiet von Niederreiters aktueller Arbeitsstätte hat das Eishockey eine grosse Bedeutung und das merkt auch der Churer in der erfolgreichen Saison: «Die ganze Stadt ist extrem stolz auf uns, dass wir zum ersten Mal in der Franchise-Geschichte die Presidents' Trophy gewinnen konnten.» Dem Schweizer, welcher 2010 von den New York Islanders gedraftet wurde, merkt man an, dass ihm der Gewinn des Stanley Cups auch für die Stadt viel bedeuten würde. «Die Stadt hat es verdient, den Stanley Cup dieses Jahr hoffentlich nach Hause zu holen», ist Niederreiter überzeugt.



Seit nun über zwei Jahren steht der Flügel nach seinem Trade von Nashville zu den Kanadiern bei den Jets unter Vertrag und fühlt sich immer wohler in der Stadt, welche unter NHL-Spielern keinen guten Ruf hat. «Mittlerweile ist es mega lässig hier, es ist was ganz anders als Nashville, in dieser Stadt läuft viel weniger und man merkt, Hockey ist ein grosser, zentraler Punkt. Die Leute leben hier für den Sport», erklärt der dreifache Vizeweltmeister. Es kann zwar während der Saison auch anstrengend sein, da die Ablenkung ein wenig fehlt. «Aber wenn man sieht, wie viel ihnen das Eishockey bedeutet, ist das auch wieder mega cool», führt Niederreiter weiter aus.

Nino Niederreiter gewann bereits dreimal die Silbermedaille an Weltmeisterschaften. Bild: KEYSTONE

Auch mit seiner persönlichen Leistung ist Niederreiter in der Regular Season zufrieden, in 82 Spielen sammelte der Stürmer 37 Skorerpunkte (17 Tore und 20 Assists) und würde sich selbst für die gesamte Spielzeit die Schulnote fünf geben. «Die Saison war ein Auf und Ab. Ich hatte sicher einen sehr guten Start», erklärt er seine Note und ihm ist auch klar, dass er mittlerweile eine neue Rolle im Vergleich zu früher hat und dadurch auch das Skoren eine schwierigere Aufgabe ist.

In dieser Saison war Niederreiter meistens in einer Shutdownlinie tätig, die dafür verantwortlich ist, dass die Toplinien des Gegners keine Tore erzielen, und dadurch leidet das eigene Punktekonto. Auch ein erfahrenerer Spieler wie Niederreiter muss sich zuerst an eine solche Rolle gewöhnen, wie er selbst zugibt: «Für mich ist es selbst schwierig, zu akzeptieren, dass ich auf das Skoring nicht zu viel Wert gebe. Aber unsere Linie hat sicher viel zur erfolgreichen Saison beigetragen.»

Niederreiter konnte in dieser Saison über 17 Tore jubeln. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Auf die Frage, wie er selbst seine Rolle in der Shutdown-Linie sieht, meint Niederreiter: «Ich bringe den offensiven Instinkt in die Linie und natürlich habe ich auch schon die Erfahrung, dass ich weiss, wann wir Risiko eingehen sollten und wann nicht.» Es gebe auch sogenannte 50:50-Situationen, in welchen sie lieber die defensive Rolle annehmen, und das habe auch die ganze Spielzeit gut funktioniert.

Auch das Schweizer Eishockey verfolgt Niederreiter weiterhin, besonders liegt sein Fokus auf dem EHC Chur. Aber auch ein Mitspieler von ihm hat die Swiss League interessiert mitverfolgt, Nikolaj Ehlers schaute oft die Spiele vom EHC Visp, da aktuell sein Vater Heinz Ehlers bei den Wallisern an der Bande steht. Bei den Aufeinandertreffen der beiden Teams wurden die Spiele auch gemeinsam geschaut.

Der Vertrag von Niederreiter bei Winnipeg läuft noch für zwei weitere Saisons, wie es danach weitergeht, weiss der Flügel, der sich langsam im Herbst von seiner Karriere befindet, bislang nicht. Zuerst einmal sind die NHL-Playoffs für Niederreiter im Fokus.