National League Playouts: Spiel 5 Langnau gegen Ajoie im Liveticker

Tigers schaffen gegen Ajoie die späte Wende und stehen vor dem Klassenerhalt

Den SCL Tigers fehlt nur noch ein Sieg zum Klassenerhalt in der National League. Die Emmentaler schlagen Ajoie in extremis 3:2 nach Verlängerung und führen auch in der Serie mit 3:2.

Pascal Berger, einst Captain bei den Tigers, gelang nach 78:22 Minuten das 3:2-Siegtor. Sami Lepistö bereitete das Siegestor mit einem Weitschuss vor. Der Finne Lepistö hatte für die SCL Tigers erst drei Minuten vor Schluss ausgeglichen und entpuppte sich so definitiv als Matchwinner für Langnau.

In der regulären Spielzeit deutete bis vier Minuten vor Schluss (!) alles auf den dritten Sieg hintereinander von Ajoie hin. Die Jurassier führten dank zwei Goals von Frédérik Gauthier 2:0, und Goalie Tim Wolf, der schon in den Spielen 3 und 4 das Fundament für die Siege Ajoies gelegt hatte, glänzte wieder phänomenal.

Innerhalb von 70 Sekunden realisierten Matthias Rossi und Sami Lepistö für die SCL Tigers aber den kaum mehr für möglich gehaltenen Ausgleich vom 0:2 zum 2:2.

Vor dem Umschwung vom 0:2 zum 3:2 realisierte Langnau in den Spielen 3 (1:3), 4 (1:2) und 5 während 176 Minuten bloss zwei Tore aus 98 Torschüssen. Doch dann knackten die SCL Tigers die Goalie-Festung Tim Wolf. 14 Torschüsse genügten für die Wende vom 0:2 zum 3:2. (dab/sda)