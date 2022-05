Deutschland besiegt Frankreich – Finnland überzeugt gegen die USA

Gruppe A

Frankreich - Deutschland 2:3

Den Viertelfinals nähert sich in der Schweizer Gruppe auch Deutschland an. Die Deutschen besiegten starke Franzosen 3:2. Leo Pföderl gelang in der 46. Minute das Siegtor für die Deutschen. Pföderl gelangen in den ersten drei Partien schon fünf Skorerpunkte.

Frankreich - Deutschland 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Helsinki. - 2652 Zuschauer. - SR Hansen/Heikkinen

Tore: 3. Fischbuch (Pföderl, Michaelis/Ausschluss Perret) 0:1. 15. Texier (Bozon, Chakiachvili/Ausschluss Stützle) 1:1. 18. Ehl (Bittner, Kästner) 1:2. 32. Gallet (Bertrand, Claireaux) 2:2. 46. Pföderl (Nöbels, Michaelis) 2:3.

Strafen: je 3mal 2 Minuten. (sda)







Gruppe B

Finnland - USA 4:1

In der Gruppe B in Tampere läuft es für die finnischen Gastgeber bislang rund. Auf die Siege gegen Norwegen (5:0) und Lettland (2:1) folgte eine weitere sehr überzeugende Leistung gegen die USA (4:1). Wieder kassierten die Finnen nur ein Gegentor. Dreimal reüssierten sich in Überzahl.

Eine Fünfminutenstrafe gegen den Amerikaner Austin Watson (für einen Check gegen den Kopf) leitete die frühe Vorentscheidung ein. Während dieser Überzahl erhöhten die Finnen durch den Servettien Valtteri Filppula und Sakari Manninen innerhalb von 54 Sekunden von 1:0 auf 3:0.Ausserdem kam Lettland in der Gruppe B mit einem 3:2 gegen Norwegen zum ersten Sieg. Der Lausanner Ronalds Kenins und Sandis Smons von Genève-Servette liessen sich bei den Balten je einen Assist gutschreiben.

Finnland - USA 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Tampere . 11'555 Zuschauer (ausverkauft). - SR Nord/Rohatsch (SWE/GER), Merten/van Oosten (GER/CAN).

Tore: 18. Gränlund (Manninen, Lehtonen/Ausschluss Gaudette) 1:0. 25. (24:42) Filppula (Innala, Vatanen/Ausschluss Watson) 2:0. 26. (25:36) Manninen (Sallinen, Gränlund/Ausschluss Watson) 3:0. 31. Lehtonen (Hartikainen, Manninen/Ausschlüsse Galchenyuk; Armia) 4:0. 59. Galchenyuk (Hughes, Jones) 4:1.

Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Finnla

(saw/sda)