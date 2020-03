Wegen Coronavirus: Wird die Eishockey-WM ins Ausland verlegt?

Eismeister Zaugg

Lars Leuenberger ist Kandidat Nummer 1 in Langnau – wann kommt es zum nächsten Eklat?

Es rockt im Bernbiet. Ausgerechnet Lars Leuenberger ist der Wunschkandidat der Langnauer für die Nachfolge von Heinz Ehlers. Aber vorerst ist er noch der Assistent von SCB-Trainer Hans Kossmann – und der SCB und Langnau spielen um den Klassenerhalt. Ein irrer Interessenskonflikt.

Sportchef Marco Bayer möchte seinem Kumpel Lars Leuenberger einen schönen Job in Langnau verschaffen. Das ist er ihm eigentlich schuldig: nach der Entlassung von Guy Boucher ist Lars Leuenberger am 18. Dezember 2018 Cheftrainer in Bern geworden. Am gleichen Tag sorgt er dafür, dass Marco Bayer (47) vom Trainer der SCB-Elite-Junioren zu seinem Assistenten befördert wird. Die beiden gewinnen 2016 mit dem SCB den Titel. Die «Larsianer», also die Kreise in Langnau, die Lars Leuenberger …