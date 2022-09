Fribourg-Gottéron holt wichtige Punkte – Pflichtsieg für Davos

Alcaraz, Ruud, Tiafoe oder Kachanov: Wer setzt sich in New York die Krone auf?

Am Sonntag wird sich in New York ein Mann erstmals in die Siegerliste eines Grand-Slam-Turniers eintragen. Gut möglich, dass er auch den Thron der Weltrangliste übernimmt. Das sind die vier Halbfinalisten.

If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York, sang Frank Sinatra. Das Lied erzählt die Geschichte eines jungen Mannes aus der Provinz, der alle seine Hoffnungen für die Zukunft in eine Stadt legt, die ihm wie eine Verheissung vorkommt und von der es heisst, sie schlafe niemals. Das Werk hat nichts von seiner Aktualität eingebüsst. Auch mit Blick auf die US Open, wo sich am Sonntag bei den Männern ein Spieler erstmals in die Siegerliste eines Grand-Slam-Turniers einreiht.