Kevin Fiala führt die Los Angeles Kings mit drei Punkten zum Sieg

Anaheim-Keeper John Gibson ist gegen Kevin Fiala machtlos. Bild: keystone

Fiala führt die Kings mit Tor und zwei Assists zum Derby-Sieg gegen die Ducks

Anaheim Ducks – Los Angeles Kings 3:6

Kevin Fiala (Los Angeles): 1 Tor, 2 Assists, 5 Schüsse, TOI 16:10 Min.

Kevin Fiala ist in der NHL weiter in Skorerlaune. Beim 6:3-Erfolg seiner Los Angeles Kings gegen die Anaheim Ducks war der St.Galler an drei Toren beteiligt.

Fiala lieferte beim Führungstreffer zum 1:0 durch Blake Lizotte im ersten Drittel ebenso eine Vorlage wie im dritten Drittel, als Anze Kopitar im Powerplay auf 4:2 erhöhen konnte. Gut eine Minute vor der Schlusssirene sorgte Fialas Treffer ins verwaiste Tor der Ducks für das Schlussresultat. Der 26-Jährige steht nun nach 56 Partien bei 19 Saisontreffern und 39 Assists für die Kings, die dank des dritten Sieges in Folge auf den vierten Rang der Western Conference vorrücken.

Ottawa Senators – Chicago Blackhawks 3:4 n.V.

Philipp Kuraschew (Chicago): 1 Block, TOI 18:13 Min.

Zu einem Sieg kamen ebenfalls die Chicago Blackhawks. Das zweitschlechteste Team der Liga schlug die Ottawa Senators 4:3 nach Verlängerung. Philipp Kuraschew blieb ohne Torbeteiligung.

Die Schweizer Skorerliste: Bild: nhl

(yam/sda)