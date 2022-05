Diesen Block von Tristan Scherwey feiern die Schweizer wie ein Tor

Dennoch wollte der Flügelstürmer sich nicht in den Vordergrund stellen: «Ich will über unsere Leader sprechen. Pius Suter und Denis Malgin machen einen verdammt guten Job. Ihnen folgt man gerne. Und heute Abend ging Nico Hischier immer mit bestem Beispiel voran. Auch er hatte einige gute Defensivaktionen.» (abu)

Der Freiburger in Diensten des SC Bern blockiert einen Schuss des slowakischen Verteidigers Peter Ceresnak. Das schmerzt – wird aber von den Teamkollegen respektiert. Bei den vier Schweizern auf dem Eis bricht Jubel aus, als hätte Scherwey gerade das entscheidende 5:3 geschossen. Diese Ehre fiel am Ende Fabrice Herzog zu.

Schweiz gegen die Slowakei. Die letzten Minuten laufen, die Slowaken spielen in Überzahl und noch führt die Schweizer Nati mit 4:3, doch der Ausgleich liegt in der Luft. Auftritt Tristan Scherwey.

«Wir haben den ‹Grind› hingehalten» – die Schweiz schlägt auch die Slowakei

Wie vor drei Jahren in der Slowakei und vor neun Jahren in Schweden starten die Schweizer mit vier Siegen in eine Eishockey-WM. So richtig überzeugend fällt der 5:3-Sieg über die Slowakei aber nicht aus.

Wohlverstanden: Das Team von Patrick Fischer gewann auch die vierte Partie in Helsinki verdient. Die Schweizer erarbeiteten sich ein deutliches Chancenplus (30:16 Schüsse). Sie gerieten nie in Rückstand. Die Leistung wurde aber durch mangelnde Disziplin etwas getrübt.