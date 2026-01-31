Nebelfelder-1°
Eishockey National League: Davos stoppt Berns Lauf

Torhueter Sandro Aeschlimann (HCD), Mitte, behaelt die Uebersicht in den Schlussminuten im Eishockey Spiel der National League zwischen dem HC Davos (HCD) und dem SC Bern (SCB), am Freitag, 30. Januar ...
Torhüter Sandro Aeschlimann (HCD) behält die Übersicht in den Schlussminuten.Bild: keystone

Davos stoppt Berns Lauf

30.01.2026, 18:4531.01.2026, 07:25

Der SC Bern verlor erstmals seit dem 7. Dezember wieder auswärts. Damals unterlagen die Berner in Lugano 1:3. Beim Gastspiel in Davos verpasste der SCB einen achten Sieg in Folge trotz eines starken Sandro Zurkirchen im Tor, der 30 Schüsse parierte. In einer turbulenten Schlussphase setzte Bern alles auf eine Karte und agierte bei sechs gegen vier Feldspielern, doch Davos' Goalie Sandro Aeschlimann hielt den fünften Sieg in Folge für den Leader fest. Für den HCD trafen mit Ryfors und Tambellini zwei Ausländer zum 2:1-Sieg. Davos empfängt vor der Olympia-Pause am Sonntag den ersten Verfolger Fribourg-Gottéron zum Spitzenspiel.

Ein Abend für die Spitzenteams

Fribourg-Gottéron setzt seine Siegesserie in der National League fort und qualifiziert sich mit einem knappen Heimsieg gegen Kloten als zweites Team nach Leader Davos für die Playoff-Viertelfinals.

Die Entscheidung zugunsten der Freiburger, die zweimal einen Vorsprung verspielten, fiel erst in der Verlängerung. Ein Schuss von Gottéron-Stürmer Henrik Borgström kullerte Klotens Goalie Ludovic Waeber üben den Fanghandschuh zum 3:2 ins Tor.

Auch sonst war es ein Abend für die Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Die ZSC Lions verbesserten sich dank einem 5:1-Sieg in Biel auf Kosten des spielfreien Lugano auf Platz 3.

Drei Punkte holten auswärts auch die Teams auf den Plätzen 6 und 7: Lausanne gewann in Zug 4:1, die Rapperswil-Jona Lakers siegten bei Schlusslicht Ajoie 5:2.Weil Zug (8.), Bern (9.) und Biel (11.) leer ausgingen, zählten die spielfreien SCL Tigers (10.) im Kampf um das Play-In um die letzten beiden Playoff-Plätze zu den Gewinnern des Abends. (sda)

Die Tabelle

Mehr Eishockey:
