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Eishockey-WM: Deutschlands Moritz Seider zeigt den Save des Turniers

Germany&#039;s Moritz Seider clears the puck on the line during the Group A preliminary round game between Finland and Germany at the men&#039;s ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, F ...
Moritz Seider fischt den Puck gerade noch von der Linie.Bild: keystone

Die Eishockey-WM ist erst wenige Stunden alt, aber das ist schon der Save des Turniers

Den womöglich besten Save der Eishockey-WM in Zürich und Fribourg zeigt nicht ein Goalie, sondern Deutschlands Verteidiger Moritz Seider.
15.05.2026, 17:5115.05.2026, 18:40

Vielleicht ist manchmal der Verteidiger der bessere Goalie – oder zumindest der spektakulärere. Denn spektakulär ist fast noch eine Untertreibung für diese Aktion von Moritz Seider im deutschen WM-Auftaktspiel gegen Finnland.

Kurz nach Wiederbeginn im Mitteldrittel tauchen die Finnen brandgefährlich vor dem deutschen Tor auf. Torhüter Philipp Grubauer ist nach einer misslungenen Rettungsaktion völlig ausser Position. Die Finnen bringen die Scheibe am deutschen Keeper vorbei und sie droht zum 2:0 für Finnland über die Linie zu rutschen. Doch dann folgt der grosse Auftritt von Moritz Seider.

Seiders brillante Rettungstat.Video: SRF

Der NHL-Verteidiger der Detroit Red Wings reagiert instinktiv, dreht sich rasch um und wischt die Scheibe instinktiv von der Torlinie weg. Die Wiederholung zeigt: Seider hat den Puck gerade noch rechtzeitig erwischt und Deutschland so vor dem zweiten Gegentor bewahrt.

Schweden – Kanada im Liveticker:

Liveticker
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Trotzdem war der WM-Auftakt für Deutschland ein schwieriger. Gegen Finnland gelingt dem Team von Bundestrainer Harold Kreis über weite Strecken wenig. Zwar konnten sie das Spiel lange eng halten. Nach 40 Minuten führte Finnland erst mit 1:0. Aber offensiv kam von Deutschland am Ende einfach zu wenig, so verloren sie die Partie schliesslich mit 3:1. (abu)

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