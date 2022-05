«Solche Momente vergisst man nie» – das sind die Stimmen zum Zuger Final-Wunder

Samuel Kreis (EV Zug):

«Das sind unbeschreibliche Gefühle. Wir lagen 0:3 zurück. Nicht viele glaubten noch an uns. Aber wir haben immer an uns geglaubt. Als Mannschaft sind wir noch näher zusammen gerückt. Und Leo (Genoni) hat in Spiel 6 unglaublich gut gespielt.»