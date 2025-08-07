freundlich15°
Real Betis vs. Como: Freundschaftsspiel eskaliert in Massenschlägerei

August 6, 2025, Cadiz, Cadiz, SPAIN: Maximo Perrone of Como 1907 fights with Cucho Hernandez of Real Betis during a Pre-Season friendly football match played between Real Betis and Como 1907 at Ciudad ...
Das Freundschaftsspiel zwischen Betis und Como eskalierte komplett.Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Das unfreundlichste Freundschaftsspiel der Saison – zwischen Como und Betis fliegen Fäuste

07.08.2025, 09:5807.08.2025, 09:58
Selten haben wir ein derart unfreundliches Freundschaftsspiel gesehen wie jenes zwischen Betis Sevilla und Como am Mittwochabend. Im spanischen Cadiz wollte der Schiedsrichter gerade zur Pause pfeifen, als die Lage eskalierte.

Betis-Mittelfeldspieler Pablo Fornals und sein Como-Gegenpart Maximo Perrone tauschten plötzlich Ohrfeigen aus (mit noch etwas mehr Kontakt als zwischen Edimilson Fernandes und Dominik Schmid im Super-League-Spitzenspiel zwischen Basel und YB). Plötzlich kamen von allen Seiten Spieler und Funktionäre hergerannt und mischten sich in die Rangelei ein, die sich fast zu einer Massenschlägerei entwickelte, wie man sie aus dem Eishockey kennt.

Die Massenschlägerei im Video.Video: twitter

Betis-Stürmer Cucho Hernandez kam angeflogen, um einem Como-Spieler einen heftigen Faustschlag zu verpassen. Dabei traf der 26-Jährige aber nur seinen eigenen Teamkollegen Natan mitten im Gesicht. Spanische Medien berichten, zwei harte Einsteigen seitens der italienischen Gäste seien die Auslöser für die hitzigen Szenen gewesen.

Fornals und Perrone flogen für ihren Ohrfeigen-Austausch zu Beginn der Schlägerei mit Rot vom Platz. Comos Stürmer Patrick Cutrone sowie Betis-Routinier Giovani Lo Celso kassierten die gelbe Karte. Cucho Hernandez kam hingegen ohne Konsequenzen davon.

Daneben hatte das Spiel auch sportlich einiges zu bieten. Como ging nach vier Minuten in Führung, als (Ex-Betis-Stürmer) Assane Diao zuerst vom Penaltypunkt scheiterte, aber den Nachschuss versenkte. Kurz vor der Pause erhöhte Lucas Da Cunha für die Italiener. Nach dem Seitenwechsel kam Real Betis zurück: Isco verkürzte per Penalty und nur sieben Minuten später glich Junior Firpo aus. Am Ende lachten trotzdem die Italiener: Ivan Azon schoss Como in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg. (abu)

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/Real Betis Balompié
Nächste Herausforderung für den geborenen Chef: Diese Aussichten hat Jashari bei Milan
Trump will mit Promi-Rat «den Frauensport schützen» – das steckt dahinter
US-Präsident Donald Trump hat ein neues Regierungsgremium gebildet, das sich um Sport, Fitness und Ernährung kümmern soll. Teil davon sind unter anderem NFL-Profis, eine Eishockey-Legende und ein ehemaliger Wrestler. Das steckt dahinter.
Am 1. August schockte US-Präsident Donald Trump die Schweiz mit seinem Zollhammer, der für die hiesige Wirtschaft eine massive Einschränkung bedeutet. Dabei ging eine weitere Ankündigung des Weissen Hauses am gleichen Tag unter: Trump unterzeichnete eine Durchführungsverordnung, um den präsidialen Fitnesstest wiederzubeleben und einen präsidialen Rat für Sport, Fitness und Ernährung einzuführen. Dieser besteht neben Trump aus diversen prominenten Sportlern und Ex-Sportlern, auf die wir später noch zu sprechen kommen.
Zur Story