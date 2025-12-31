Hischier prügelt sich bei Pleite – und den Trainer freut's
Toronto – New Jersey 4:0
Nico Hischier (NJ), 4 Schüsse, 19:06 TOI
Timo Meier (NJ), 3 Schüsse, 15:23 TOI
Jonas Siegenthaler (NJ), 1 Schuss, 15:36 TOI
Die Devils kommen nicht vom Fleck und tun sich weiterhin vor allem offensiv schwer. In Toronto gelang ihnen nicht einmal ein Ehrentreffer. Derzeit haben in der NHL nur vier Teams noch weniger Tore erzielt als New Jersey.
Vom Frust über die schwache Offensive liess sich offenbar auch Nico Hischier mitreissen. Beim Stand von 0:2 im dritten Drittel liess er sich auf einen Faustkampf mit Torontos Matthew Knies ein. Nur 13 Sekunden später musste er von der Strafbank aus mitansehen, wie das Heimteam mit dem dritten Treffer endgültig davonzog.
Obwohl Hischier vom 23-jährigen Knies niedergestreckt wurde, freute sich sein Trainer Sheldon Keefe über den Kampf: «Ich mag, dass Nico es getan hat, und hoffe, dass es seine Mitspieler ansteckt. Wir brauchen mehr Leute, die uns mehr Kampfgeist und Körperlichkeit geben.»
Mit der elften Pleite in den letzten 15 Spielen rutschen die Devils nach gutem Saisonstart weiter in die Krise. Am Neujahrstag treffen die Devils auswärts auf die Columbus Blue Jackets. Es ist das Duell der beiden Teams, die in der Metropolitan Division am Tabellenende liegen. (nih/sda)
