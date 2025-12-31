klar-6°
NHL

NHL: Nico Hischier prügelt sich bei Pleite – der Trainer freut sich

Toronto Maple Leafs left wing Matthew Knies (23) and New Jersey Devils center Nico Hischier (13) fight during the third period of an NHL hockey game in Toronto, Tuesday Dec. 30, 2025. (Frank Gunn/The ...
Nico Hischier zog im Kampf gegen Matthew Knies den Kürzeren.Bild: keystone

Hischier prügelt sich bei Pleite – und den Trainer freut's

Die New Jersey Devils finden nicht aus ihrem Tief. Beim 0:4 gegen die Toronto Maple Leafs kassiert das Team mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler die vierte Niederlage in Serie.
31.12.2025, 07:4831.12.2025, 07:50

Toronto – New Jersey 4:0

Nico Hischier (NJ), 4 Schüsse, 19:06 TOI
Timo Meier (NJ), 3 Schüsse, 15:23 TOI
Jonas Siegenthaler (NJ), 1 Schuss, 15:36 TOI​

Die Devils kommen nicht vom Fleck und tun sich weiterhin vor allem offensiv schwer. In Toronto gelang ihnen nicht einmal ein Ehrentreffer. Derzeit haben in der NHL nur vier Teams noch weniger Tore erzielt als New Jersey.

Vom Frust über die schwache Offensive liess sich offenbar auch Nico Hischier mitreissen. Beim Stand von 0:2 im dritten Drittel liess er sich auf einen Faustkampf mit Torontos Matthew Knies ein. Nur 13 Sekunden später musste er von der Strafbank aus mitansehen, wie das Heimteam mit dem dritten Treffer endgültig davonzog.

Nico Hischier prügelt sich mit Matthew Knies.Video: twitter

Obwohl Hischier vom 23-jährigen Knies niedergestreckt wurde, freute sich sein Trainer Sheldon Keefe über den Kampf: «Ich mag, dass Nico es getan hat, und hoffe, dass es seine Mitspieler ansteckt. Wir brauchen mehr Leute, die uns mehr Kampfgeist und Körperlichkeit geben.»

Mit der elften Pleite in den letzten 15 Spielen rutschen die Devils nach gutem Saisonstart weiter in die Krise. Am Neujahrstag treffen die Devils auswärts auf die Columbus Blue Jackets. Es ist das Duell der beiden Teams, die in der Metropolitan Division am Tabellenende liegen. (nih/sda)

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL
Analyse
Hischier und Co. überzeugen nicht – die Gründe für die Devils-Krise
Mehr Eishockey:
Eismeister Zaugg
Die Spengler-Cup-Pause ist gesichert – aber was wird aus Team Canada?
Wir haben es durchgezogen! Unsere Neujahrsvorsätze 2025
Video: watson
