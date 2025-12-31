Die US Collegiate Selects zeigten am Spengler Cup eine starke Leistung. Bild: keystone

«Liste an interessierten Teams ist lang»: College-Team hofft auf eine Spengler-Cup-Zukunft

Die US Collegiate Selects haben am Spengler Cup die Erwartungen definitiv übertroffen und möchten auch in Zukunft während der Altjahreswoche in Davos dabei sein. Allerdings gibt es weitere Teams, die an einer Teilnahme interessiert sind.

Timo Rizzi Folge mir

Vor dem Turnier von den Wettanbietern als grösster Aussenseiter gehandelt, überraschten die US Collegiate Selects beim diesjährigen Spengler Cup und verpassten den Turniersieg mit der Final-Niederlage gegen Gastgeber Davos nur knapp.

Die College-Spieler, welche zuvor noch nie gegen Profis gespielt haben, begeisterten das Publikum im Eisstadion Davos mit temporeichem und unterhaltsamen Eishockey. Bereits im ersten Gruppenspiel gegen das Team Canada spielten sich die jungen Nordamerikaner in die Herzen der Fans und es hallten «USA»-Rufe durch das Stadion.

Das College-Team jubelt nach dem Sieg im Halbfinal. Bild: keystone

Nach der Niederlage gegen die Kanadier überraschte das College-Team gegen Davos und sicherte sich noch den Gruppensieg. Dadurch qualifizierte es sich direkt für den Halbfinal. In diesem siegten die College-Talente dank einer überzeugenden Leistung gegen Sparta Prag.

Bereits vor dem Turnier kündigte General Manager Steve Metcalf an, dass er hofft, dass es keine einmalige Teilnahme sei. Ähnlich klang es bei Trainer Guy Gadowsky.

Gegenüber dem Blick schwärmte der Headcoach über das Turnier und äusserte ebenfalls seine Hoffnung auf eine weitere Teilnahme der US Collegiate Selects: «Wir würden uns freuen, wenn in Zukunft jedes Jahr eine College-Auswahlmannschaft die NCAA an diesem grossartigen Turnier vertreten würde.» Auch von den Fans habe Gadowsky viel positives Feedback erhalten, auf den Strassen in Davos sei er mehrfach angesprochen worden.

Trainer Guy Gadowski war begeistert vom Spengler Cup. Bild: keystone

Von den Menschen in Davos schwärmte auch Captain Vincent Borgesi nach der Finalniederlage im SRF: «Alle hier behandelten uns grossartig. Sei es im Stadion oder zwischen den Spielen auf der Strasse. Vielen Dank dafür!» Der 21-Jährige wurde noch nicht in die NHL gedraftet, könnte sich aber auch in Davos aufs Radar einiger Scouts gespielt haben.

Insgesamt sind bereits 14 Spieler aus dem Kader der College-Auswahl von einem NHL-Team gedraftet worden, einen Profi-Vertrag unterschrieben hat aber noch keiner. Headcoach Gadowski ist sich sicher, dass das College-Hockey in Zukunft eine grosse Rolle einnehmen wird. Viele der Toptalente gingen bisher den Weg über die Juniorenligen. «Das College-Hockey wird immer besser und jedes Jahr kommen mehr NHL-Spieler aus unserer Liga. Daher glaube ich, dass die Zukunft der NHL-Entwicklung im College-Hockey liegt», stellte der 58-Jährige klar.

Noch ist nicht bekannt, ob die US-Auswahl auch im nächsten Jahr am Spengler Cup dabei sein wird. OK-Präsident Marc Gianola sagte gemäss SRF: «Es ist eine lange Liste an interessierten Teams, die am Spengler Cup teilnehmen möchten und schlussendlich ist es immer noch ein Klubturnier.»

Mit einem Sieg im Final hätten die US Collegiate Selects einen Platz beim nächstjährigen Spengler Cup als Titelverteidiger auf sicher gehabt. Insgesamt werden noch drei Teilnehmer für die nächstjährige Austragung gesucht. Gastgeber Davos, Team Canada und ein zweiter Schweizer Vertreter (wahrscheinlich die SCL Tigers) sind bereits sicher dabei.