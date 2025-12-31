sonnig
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

Spengler Cup: Die Zukunft der U.S. Collegiate Selects ist unklar

epa12619049 Selects&#039; Jack Musa celebrates after scoring a goal during the Spengler Cup finals ice hockey match between US Collegiate Selects and HC Davos, in Davos, Switzerland, 31 December 2025. ...
Die US Collegiate Selects zeigten am Spengler Cup eine starke Leistung.Bild: keystone

«Liste an interessierten Teams ist lang»: College-Team hofft auf eine Spengler-Cup-Zukunft

Die US Collegiate Selects haben am Spengler Cup die Erwartungen definitiv übertroffen und möchten auch in Zukunft während der Altjahreswoche in Davos dabei sein. Allerdings gibt es weitere Teams, die an einer Teilnahme interessiert sind.
31.12.2025, 15:2831.12.2025, 15:28
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Vor dem Turnier von den Wettanbietern als grösster Aussenseiter gehandelt, überraschten die US Collegiate Selects beim diesjährigen Spengler Cup und verpassten den Turniersieg mit der Final-Niederlage gegen Gastgeber Davos nur knapp.

Die College-Spieler, welche zuvor noch nie gegen Profis gespielt haben, begeisterten das Publikum im Eisstadion Davos mit temporeichem und unterhaltsamen Eishockey. Bereits im ersten Gruppenspiel gegen das Team Canada spielten sich die jungen Nordamerikaner in die Herzen der Fans und es hallten «USA»-Rufe durch das Stadion.

US Collegiate Selects players celebrates after winning the semifinals game between US Collegiate Selects and HC Sparta Praha of Czech Republic at the 97th Spengler Cup ice hockey tournament in Davos, ...
Das College-Team jubelt nach dem Sieg im Halbfinal.Bild: keystone

Nach der Niederlage gegen die Kanadier überraschte das College-Team gegen Davos und sicherte sich noch den Gruppensieg. Dadurch qualifizierte es sich direkt für den Halbfinal. In diesem siegten die College-Talente dank einer überzeugenden Leistung gegen Sparta Prag.

Bereits vor dem Turnier kündigte General Manager Steve Metcalf an, dass er hofft, dass es keine einmalige Teilnahme sei. Ähnlich klang es bei Trainer Guy Gadowsky.

Gegenüber dem Blick schwärmte der Headcoach über das Turnier und äusserte ebenfalls seine Hoffnung auf eine weitere Teilnahme der US Collegiate Selects: «Wir würden uns freuen, wenn in Zukunft jedes Jahr eine College-Auswahlmannschaft die NCAA an diesem grossartigen Turnier vertreten würde.» Auch von den Fans habe Gadowsky viel positives Feedback erhalten, auf den Strassen in Davos sei er mehrfach angesprochen worden.

epa12617989 Selects&#039; head coach Guy Gadowsky gestures during the Spengler Cup semi-finals ice hockey match between US Collegiate Selects and Sparta Prague, in Davos, Switzerland, 30 December 2025 ...
Trainer Guy Gadowski war begeistert vom Spengler Cup. Bild: keystone

Von den Menschen in Davos schwärmte auch Captain Vincent Borgesi nach der Finalniederlage im SRF: «Alle hier behandelten uns grossartig. Sei es im Stadion oder zwischen den Spielen auf der Strasse. Vielen Dank dafür!» Der 21-Jährige wurde noch nicht in die NHL gedraftet, könnte sich aber auch in Davos aufs Radar einiger Scouts gespielt haben.

Insgesamt sind bereits 14 Spieler aus dem Kader der College-Auswahl von einem NHL-Team gedraftet worden, einen Profi-Vertrag unterschrieben hat aber noch keiner. Headcoach Gadowski ist sich sicher, dass das College-Hockey in Zukunft eine grosse Rolle einnehmen wird. Viele der Toptalente gingen bisher den Weg über die Juniorenligen. «Das College-Hockey wird immer besser und jedes Jahr kommen mehr NHL-Spieler aus unserer Liga. Daher glaube ich, dass die Zukunft der NHL-Entwicklung im College-Hockey liegt», stellte der 58-Jährige klar.

Noch ist nicht bekannt, ob die US-Auswahl auch im nächsten Jahr am Spengler Cup dabei sein wird. OK-Präsident Marc Gianola sagte gemäss SRF: «Es ist eine lange Liste an interessierten Teams, die am Spengler Cup teilnehmen möchten und schlussendlich ist es immer noch ein Klubturnier.»

Mit einem Sieg im Final hätten die US Collegiate Selects einen Platz beim nächstjährigen Spengler Cup als Titelverteidiger auf sicher gehabt. Insgesamt werden noch drei Teilnehmer für die nächstjährige Austragung gesucht. Gastgeber Davos, Team Canada und ein zweiter Schweizer Vertreter (wahrscheinlich die SCL Tigers) sind bereits sicher dabei.

Eismeister Zaugg
Ein «logisches Wunder» – die US-Boys im Final mit Vorbildfunktion für unser Hockey
Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der 1000er-Klub des Schweizer Eishockeys
1 / 21
Der 1000er-Klub des Schweizer Eishockeys

Bislang 18 Eishockeyspieler (Stand: 24.9.2025) schafften es auf 1000 oder mehr Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Das sind sie:
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So krass freuten sich die Dänen über den Eishockey-WM-Halbfinaleinzug
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Grosse Klappe, aber immer weniger dahinter – jetzt droht Michael van Gerwen der Absturz
Immer wieder waren während der Darts-WM Aussagen von Michael van Gerwen zu lesen, in denen er über seine Konkurrenten herzog. Nun ist der 36-jährige Niederländer ausgeschieden – womit sich seine Krise zu verschärfen droht.
Grosse Töne sind von Michael van Gerwen noch immer zu hören. Doppelweltmeister Peter Wright? «Es ist für ihn an der Zeit, seine Karriere zu beenden.» Die Deutschen, von denen keiner den Achtelfinal erreichte? «Müssen mehr trainieren und konstanter werden.» Wer Luke Littlers Angstgegner sei? «Definitiv ich. Wenn er etwas anderes sagt, lügt er.»
Zur Story