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Eishockey-WM: Spieler von Finnland rufen beim einheimischen Radio an

KEYPIX - Finland&#039;s captain Aleksander Barkov, left, celebrates with the trophy of World Champion after Finland won against Switzerland in the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship go ...
Finnland jubelt mit dem WM-Pokal.Bild: keystone

Finnische Spieler rufen beim Radio an – und prompt folgt der Seitenhieb gegen die Schweiz

Die finnischen Spieler hatten wohl eine ausgiebige Partynacht nach dem Weltmeistertitel. Am Morgen früh riefen die Spieler beim finnischen Radio «SuomiPop» an und konnten sich einen Seitenhieb gegen die Schweizer nicht verkneifen.
01.06.2026, 16:4201.06.2026, 16:42

Finnland ist nach dem dramatischen Finalsieg gegen die Schweiz zum fünften Mal Eishockey-Weltmeister. Wie die darauffolgende Partynacht verlaufen ist, erzählten die Spieler gleich selbst beim einheimischen Radio «SuomiPop».

Am Montagmorgen klingelte plötzlich das Telefon beim finnischen Radio. Am Hörer war niemand Geringerer als Finnland-Kapitän Aleksander Barkov. Zu Beginn des Telefonats hört man aber nur verschiedene Leute, wie sie den Schweizer Torsong «Richi» schreien.

Gemäss der Übersetzung von sport.ch erzählte Barkov, dass die Spieler die Nacht durchgemacht haben und zusammen mit den Norwegern gefeiert haben. Auch ZSC-Verteidiger Mikko Lehtonen und Goalie Joonas Korpisalo waren noch zu hören und sagten, dass die Feierlichkeiten noch lange nicht vorbei sind.

Als sich das Telefonat dem Ende näherte, fragte Co-Moderatorin Tinni Wikström, ob die Spieler noch einen Musikwunsch haben. Der Wunsch der frischgebackenen Weltmeister war klar und hart für jeden Schweizer Fan: «Spielt den Schweizer Torsong. Es wurde im Final kein einziges Mal gespielt, also können wir es zu Ehren der Schweizer spielen.» Es ist nicht klar, ob «Richi» danach wirklich abgespielt wurde. (riz)

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Stuss Leserin
01.06.2026 16:51registriert Mai 2022
Nach Richi wurde auch noch im Finnischen Radio W.Nuss vo Bümplitz gespielt :-)
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