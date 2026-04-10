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Auf- und Abstieg: Leonardo Genoni kritisiert die National League

Genoni äussert Kritik: «Wir haben zu viele Teams in der National League»

HC Ajoie verbleibt eine weitere Saison in der obersten Liga und muss nicht um den Ligaerhalt kämpfen. Dies zum Ärgernis einiger. Auch Goalie-Legende Leonardo Genoni äussert sich kritisch.
10.04.2026, 13:2510.04.2026, 13:26

Seit dem Sieg von Sierre im fünften Spiel gegen La Chaux-de-Fonds ist klar: Es gibt keinen Aufsteiger in die National League und somit muss HC Ajoie keine Liga-Qualifikation bestreiten. Denn in der Swiss League gab es nur zwei Teams, welche aufstiegsberechtigt waren: HC La Chaux-de-Fonds und EHC Visp.

Der HC Ajoie spielte eine enttäuschende Saison. Und das nicht zum ersten Mal. Seit ihrem Aufstieg in die National League 2021 haben die Jurassier es noch nie über den letzten Platz hinausgeschafft. Auch in dieser Saison waren sie mit Abstand wieder die schwächste Mannschaft der Liga – allerdings ohne Konsequenzen.

Kyen Sopa (78, HCA) enttaeuscht im vierten Spiel des Plyaouts der Eishockey National League zwischen dem HC Ajoie und dem HC Ambri-Piotta in der Raiffeisen Arena in Porrentruy , am Dienstag, 31. Maerz ...
Enttäuschter Kyen Sopa (78, HCA) im vierten Spiel der Playouts der National League.Bild: keystone

Im Blick-Podcast «Schliifts?» äusserte sich die Hockey-Legende Leonardo Genoni kritisch darüber. «Ich finde allgemein, dass wir viel zu viele Teams (in der National League) haben», meinte Genoni. Er hinterfragte damit das Einfrieren des Abstiegs, aber das Weiterführen des Aufstiegs aus der Swiss League während der Coronavirus-Pandemie. Weiter meinte er: «Es muss besser werden, wie, weiss ich nicht, aber es muss besser werden», und kritisierte somit die Liga- und Verbandsführung.

Torhueter Leonardo Genoni (EVZ) voll konzentriert, beim ersten Eishockey Playoff Viertelfinalspiel im Eishockey Spiel der National League zwischen HC Davos, HCD und EV Zug, EVZ, am Freitag, 20. Maerz ...
Schweizer Hockey-Legende Leonardo Genoni im Einsatz für den EV Zug.Bild: keystone

Ob sich etwas tun wird und wie das sein wird, das kann nur die Zukunft sagen. Klar ist für Genoni: «Es macht vermutlich niemandem Spass, so wie es im Moment ist.» (car)

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