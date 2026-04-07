Mathieu Vouillamoz schoss den HC Sierre entscheidend in Führung. Bild: keystone

Sierre holt den Swiss-League-Titel – Ajoie ist ohne Ligaqualifikation gerettet

Der HC Sierre ist am Ziel: 13 Jahre nach dem Konkurs und dem Rückzug in die 3. Liga sind die Walliser Meister in der Swiss League. Damit ist auch klar: Ajoie verbleibt eine weitere Saison erstklassig.

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Mit einem 4:1-Heimsieg in der mit 3648 Zuschauern ausverkauften Grabenhalle macht der souveräne Qualifikationssieger Sierre am Dienstagabend gegen La Chaux-de-Fonds den letzten Schritt zum Meistertitel in der zweithöchsten Schweizer Eishockey-Liga. Der Traditionsverein entscheidet die Playoff-Finalserie mit 4:1 Siegen klar für sich und sorgt dafür, dass der Meisterpokal ein Jahr nach dem Titelgewinn von Kantonsrivale Visp im Wallis bleibt. Für Sierre ist es nach 1967 und 1968 der dritte Meistertitel in der zweithöchsten Liga.

Es ist eine Rückkehr zu altem Glanz, die vor wenigen Jahren noch undenkbar schien. Nach dem finanziellen Kollaps 2013 und dem Zwangsabstieg in die Niederungen der 3. Liga kehrte der HC Sierre innert sechs Jahren in die Swiss League zurück. Nachdem man zuletzt fünfmal hintereinander im Viertelfinal die Segel streichen musste, zog das Team in diesen Playoffs mit einer beeindruckenden Bilanz von 12:3 Siegen voll durch.

Hinter diesem Erfolg steht ein Name, der das Schweizer Eishockey seit Jahrzehnten prägt: Chris McSorley. Der 63-jährige Kanadier, einstiger «Zampano» bei Genf-Servette, fungiert in Sierre in einer Personalunion, die an seine besten Zeiten erinnert. Als Trainer, Sportchef und Hauptaktionär zieht er die Fäden im Mittelwallis. Sein Ziel ist klar: Er will Sierre zurück in die National League führen, wo der Klub zuletzt in der Saison 1990/91 vertreten war.

Ein ehrgeiziges Stadionprojekt für rund 90 Millionen Franken soll bis 2030 das Fundament für diese Rückkehr legen. Denn eines ist klar: Die altehrwürdige Grabenhalle erfüllt die Anforderungen der National League derzeit nicht. Die dadurch fehlende Aufstiegsberechtigung ist auch der Grund, weshalb die Liga-Qualifikation in diesem Jahr entfällt.

Während also im Wallis die grosse Meisterparty steigt, herrscht im Jura kollektive Erleichterung. Denn damit steht fest: Der HC Ajoie verbleibt erneut kampflos in der höchsten Spielklasse - bereits zum dritten Mal seit dem Aufstieg im Jahr 2021. Einzig 2023 gegen La Chaux-de-Fonds und 2025 gegen Visp mussten die Jurassier den Ligaerhalt auf sportlichem Weg sicherstellen.

La Chaux-de-Fonds wäre aufstiegsberechtigt gewesen, verliert den Final aber deutlich. Bild: keystone

Sierre - La Chaux-de-Fonds 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

3648 Zuschauer. - SR Fritschi/Blasbalg, De Paris/Allenspach.

Tore: 12. Kast (Völlmin, Bougro) 1:0. 29. Böhler (Kohler, Achermann/Powerplaytor) 1:1. 50. Vouillamoz (Riat, Privet) 2:1. 54. Bougro (Kast, Vouillamoz) 3:1. 60. (59:18) Maurer 4:1 (ins leere Tor).

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Sierre, 2mal 2 plus 5 Minuten (Grossniklaus) plus Spieldauer (Grossniklaus) gegen La Chaux-de-Fonds. (abu/sda)

Update folgt.