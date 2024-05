Schweden scheint an dieser WM das Mass aller Dinge zu sein.

Schweden scheint an dieser WM das Mass aller Dinge zu sein. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Österreich gelingt an der Eishockey-WM das Unmögliche – Kommentatoren flippen aus

Weder «gaga» noch «Rechtsextremist» – so argumentiert Glarner laut Gerichtsakten

Mit «massivster Gewalt»: Klimaaktivisten legen den Flughafen in München lahm

Selenskyj: Russische Militärs verfehlen Ziele +++ Tote bei Raketenangriffen in Charkiw

Immobilien-Experte: «Der Bundesrats-Lohn reicht nicht, um in Zürich ein Haus zu kaufen»

«Ja, ich bin Jesus Christus» – wie der KI-Jesus in Erklärungsnot kommt

Sie ist fünffache Weltmeisterin im Ironman und hält den Weltrekord. Ende Jahr tritt die Triathletin Daniela Ryf zurück. Hier blickt die bald 37-Jährige zurück auf ihre Karriere, Erfolge, Fehler - und spricht über den Weg zu sich selbst.

«Es ist Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Stolz kann ich sagen, dass ich alles erreicht habe, wovon ich je geträumt habe», sagt Daniela Ryf, als sie ihren Rücktritt auf Ende Jahr ankündigt. Zwei Jahrzehnte Ausdauersport haben Spuren hinterlassen, die Verletzungen haben sich zuletzt gehäuft. Derzeit muss Ryf wegen einer Verletzung am Steissbein pausieren. «Dafür habe ich endlich Zeit, meinen Garten zu pflegen», sagt Ryf mit einem Lächeln. Und Zeit, um in ihrer Heimat Solothurn über ihre Karriere zu sprechen und darüber, wie es war, sich erstmals in eine Frau zu verlieben.