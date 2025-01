Damien Brunner beendet seine Karriere per sofort mit 38 Jahren

Damien Brunner im vergangenen Oktober. Bild: keystone

Der Körper lässt keine Rückkehr zu: Damien Brunner beendet Karriere per sofort

Eishockeyspieler Damien Brunner beendet seine Laufbahn. Der 38-Jährige spielte zu seinen besten Zeiten in der NHL und zuletzt seit 2018 für den EHC Biel.

Nach 766 National-League-Spielen und 121 Einsätzen in der National Hockey League ist die Karriere von Damien Brunner vorbei. Dem 38-jährigen Zürcher macht der Körper einen Strich durch Rechnung bei seinen Plänen. Während der Reha habe Brunner einen weiteren Rückschritt in seiner körperlichen Verfassung feststellen müssen, teilt der EHC Biel mit. Dieser lasse eine Rückkehr auf Spitzensportniveau nicht mehr zu.

Einen Titel konnte Damien Brunner in seiner knapp zwanzig Jahre andauernden Karriere nicht gewinnen. Am nächsten kam er der Schweizer Meisterschaft im Frühling 2023, als er den Playoff-Final mit Biel mit 3:4 Spielen gegen Servette verlor. Mit dem Nationalteam lief der Stürmer an den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi und an fünf Weltmeisterschaften auf.

Brunner ist mit der ehemaligen Beachvolleyballerin Nina Brunner, Bronzemedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Paris 2024, verheiratet. Im Sommer erwartet das Paar sein erstes Kind. (ram)

