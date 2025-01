Bei den San Jose Sharks holten sich Roman Josi und die Nashville Predators den Sieg auf spektakuläre Weise. Bild: keystone

Roman Josi bei Spektakelsieg mit Assist +++ Auch Pius Suter skort – verliert aber

Mehr «Sport»

San Jose – Nashville 5:6

Roman Josi, 1 Assist, 2 Schüsse, 1 Block, 25:31 TOI

Die Nashville Predators um Roman Josi gewinnen auch das zweite Spiel in Folge gegen die San Jose Sharks und bauen ihre Siegesserie auf fünf Spiele aus.

Zwei Tage nachdem Nashville daheim gegen San José nach einem Vier-Tore-Rückstand noch gewonnen hatte (7:5), siegten die Predators auswärts mit 6:5 erneut spektakulär. Sie führten 3:0 und 5:2, aber erst der Treffer des Russen Fjodor Swetschkow im Powerplay in der 49. Minute sorgte für die Entscheidung.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Im Mitteldrittel hatten die Nashville Predators sich trotz der guten Phase, in der sie sich momentan befinden, anfällig gezeigt. Innerhalb von nicht mal drei Minuten liessen sie drei Tore zu und brachten den Sieg in Gefahr, der ihnen nach dem 5:2 von Steven Stamkos sicher schien. An jenem Powerplay-Tor war Josi mit einem Assist beteiligt.

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

Edmonton – Vancouver 6:2

Pius Suter, 1 Assist, 3 Schüsse, 18:35 TOI

Auch Pius Suter liess sich einen Assist gutschreiben und kam damit zum ersten Skorerpunkt seit dem 21. Dezember. Der Zürcher Stürmer war am 1:5 der Vancouver Canucks in Edmonton beteiligt. Das kanadische Duell ging mit 6:2 an die Gastgeber. (nih/sda)