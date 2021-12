Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.

In den nächsten Tagen wird also entschieden, ob Robert Mayer mit Ambri zum Spengler Cup fährt. Nach wie vor ist offen, welchen Spieler Bern und Zug für Ambri freigeben.

Es ist ja ein wenig kompliziert. Robert Mayer steht immer noch bis 2024 beim HCD unter Vertrag, bezieht vom HCD sein Gehalt und spielt leihweise in Langnau. Da sind schon ein paar Telefonate erforderlich. Langnaus Sportchef Marc Eichmann sagt: «Das hängt nicht von uns ab. Da muss schon Davos die Einwilligung geben.» Das ist kein Problem. Marc Gianola würde sich sogar freuen, Robert Mayer beim Spengler Cup zu sehen: «Natürlich geben wir grünes Licht, wenn Ambri Robert Mayer als einen der drei Verstärkungsspieler haben möchte.» Robert Mayer hat 2014 bereits den Spengler Cup mit Servette gewonnen.

«Am liebsten hätte ich von Zug Leonardo Genoni», scherzt Ambris Trainer Luca Cereda nach der Partie gegen Langnau. «Wir brauchen unbedingt einen Torhüter und so könnte sich Genoni als Ambri-Fan einen Traum erfüllen: mit Ambri am Spengler Cup spielen.» Aber eben: Das ist nur gescherzt.

Am liebsten hätte Ambri-Trainer Luca Cereda Leonardo Genoni für den Spengler Cup. Bild: keystone

Immer mehr zeichnet sich ab: Der Spengler Cup kann wie geplant über die Bühne gehen. Spengler Cup-Chef und HCD-Geschäftsführer Marc Gianola sagt: «Wir haben ein Testkonzept entwickelt, das dafür sorgt, dass die Spieler auf der sicheren Seite sind. So wie es aussieht, können alle Mannschaften am Turnier teilnehmen.»

Kommt Robert Mayer mit Ambri an den Spengler Cup?

