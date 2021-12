Bild: keystone

Josi entscheidet Schweizer Duell gegen Suter mit Traumtor und 2 Assists für sich

Detroit – Nashville 2:5

Roman Josi, 1 Tor, 2 Assists, 25:47 TOI

Pius Suter, 1 Assist, 1 Schuss, 13:52 TOI​

Captain Roman Josi entscheidet für Nashville mit einem Tor und zwei Assists das Duell gegen die Detroit Red Wings mit Stürmer Pius Suter fast im Alleingang für die Predators.

Der 31-jährige Berner spielte bei Nashvilles 5:2-Auswärtssieg vorzüglich – sowohl im Angriff wie in der Verteidigung. Roman Josi bereitete die Goals zum 1:0 und 3:1 mustergültig vor; beim 2:0 (Gamewinner) liess er Detroits Torhüter keine Chance. In der Defensive liessen Josi und Nashvilles übrigen Verteidiger gegen die Red Wings, die zweieinhalb Wochen lang nur noch gewonnen hatten, bloss 16 Torschüsse zu. Pius Suter (1 Assist) verlängerte bei Detroit seine Skorer-Serie. In den letzten sechs Partien holte Suter stets einen Punkt (1 Tor/5 Assists).

Winnipeg – Carolina 2:4

Nino Niederreiter, 2 Assists, 1 Schuss, 11:43 TOI

Gut in Form ist auch Nino Niederreiter. Beim 4:2-Erfolg der Carolina Hurricanes in Winnipeg gelangen Niederreiter zum zweiten Mal hintereinander zwei Skorerpunkte.

Toronto – Columbus 5:4

Grégory Hofmann, 1 Assist, 1 Check, 14:10 TOI

Die Columbus Blue Jackets unterlagen auswärts in einer spektakulären Partie den Toronto Maple Leafs mit 4:5. Grégory Hofmann konnte sich dabei beim zwischenzeitlichen 2:5 durch Oliver Bjorkstrand einen Assist gutschreiben lassen.

San Jose – Calgary 5:3

Timo Meier, 1 Check, 15:12 TOI

Einen für diese Saison aussergewöhnlich blassen Abend hatte Timo Meier beim 5:3-Sieg seiner San Jose Sharks gegen die Calgary Flames. Der Appenzeller Flügelstürmer blieb zum zweiten Mal in Serie ohne Skorerpunkt und brachte heuer auch keinen einzigen Schuss aufs Tor.

Edmonton – Minnesota 1:4

Kevin Fiala, 3 Schüsse, 1 Puckgewinn, 13:29 TOI

Es ist weiterhin nicht die Saison von Kevin Fiala. Der Ostschweizer Stürmer blieb das dritte Spiel hintereinander ohne Skorerpunkt. Auf ein Tor wartet er nun schon seit sechs Spielen. Auch gegen Edmonton kam Fiala zu seinen Chancen, doch der Puck will im Moment einfach nicht rein. (abu/sda)

