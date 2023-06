Handball-Legende oder «Migros-General» – wer wird unser oberster Hockey-Boss?

Entscheidend ist also, wer an der gemeinsamen Sitzung der Klubs der National League und der Swiss League am 21. Juni als Präsident nominiert und dann im Herbst bei der Verbands-Generalversammlung vorgeschlagen wird.

Triple-Parade von ManCity? Der besoffene Jack Grealish stiehlt die Show 😂

Am Montagabend hat Manchester City den Gewinn des Triples – Champions League, Meistertitel und FA Cup – zelebriert. Nachdem der Triumph in der Königsklasse gegen Inter Mailand am Samstagabend zunächst in Ibiza weitergefeiert wurde, stand am Montag dann die offizielle Triple-Parade an. Tausende von Fans jubelten der Mannschaft zu, als sie in Bussen durch die Stadt kutschiert wurde. Auf einer Bühne stieg dann die ganz grosse Party.