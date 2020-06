Langnau verliert den besten Verteidiger – Andrea Glauser ab 2021/22 in Lausanne

Pesonen-Transfer weiterhin nicht fix

Magnitogorsk hat die Ablösesumme (400'000 Franken) für Harri Pesonen (31) nach wie vor nicht überwiesen. Die Frist läuft Ende Juni ab. Aber vielleicht bezahlt ja Langnaus Topskorer die Ablöse aus eigenem Sack. Immerhin ist der neue Vertrag in der KHL mit 900'000 Franken plus Prämien dotiert – in Langnau musste er mit 260'000 Franken netto «darben». Wird die Transfersumme per 30. Juni nicht überwiesen, entfällt die Freigabe-Klausel für die KHL und der finnische Weltmeister muss auch nächste Saison für Langnau stürmen.