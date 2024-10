Die Swiss Life Arena – eine NHL-würdige Bühne? Bild: keystone

Eismeister Zaugg

NHL-Saisonstart in Zürich? Ab 2026 ein Thema

Ein NHL-Saisonstart ist auch in der Schweiz möglich. Aber nur in Zürich. ZSC-General Peter Zahner sagt, ab 2026 sei der NHL-Saisonstart in der Swiss Life Arena ein Thema.

klaus zaugg, prag

NHL-Teams haben zwar schon einige Partien in der Schweiz gespielt. Unter anderem in Zug, im Zürcher Hallenstadion, in Bern oder Lausanne. Aber nur als Vorsaison-Spiele bzw. zweimal um den Victoria Cup.



Ein echtes NHL-Spektakel – also eine Partie, die zu den 82 Qualifikationsspielen zählt und von A bis Z nach den NHL-Regeln und NHL-Bräuchen zelebriert wird – hat es in unserem Land noch nicht gegeben.

2009: Die ZSC Lions bezwingen die Chicago Blackhawks im Victoria Cup. Bild: KEYSTONE

Im Rahmen der weltweiten Vermarktung spielt die NHL schon seit 1997 zum Saisonauftakt in Europa oder Asien. Soeben ist in Prag die NHL-Saison mit den zwei Partien New Jersey Devils gegen die Buffalo Sabres zum 11. Mal in Europa eröffnet worden.

Der Aufwand für das NHL-Spektakel ist enorm. Das Eis muss NHL-Abmessungen haben, zahlreiche Auflagen (TV-Produktion, Kabinen, Unterkunft etc.) sind zu erfüllen und die Kosten dürften im hohen sechsstelligen Bereich oder gar darüber liegen. Es gibt nur eine Organisation in der Schweiz, die über die entsprechende Infrastruktur verfügt und dazu in der Lage ist, ein solches Spektakel zu organisieren und letztlich auch zu finanzieren: Die ZSC Lions mit der Swiss Life Arena.

Das NHL-Spektakel begeisterte die Massen in Prag. Bild: keystone

ZSC-Manager Peter Zahner bestätigt, dass ein NHL-Start in Zürich nach dem Bau der Swiss Life Arena sehr wohl ein Thema sei. «Wir hatten uns schon früher dafür interessiert. Aber es zeigte sich schnell, dass diese Veranstaltung im Hallenstadion nicht möglich war.» Aber in der neuen Arena sei es denkbar. «Wir können die Eisfläche auf NHL-Masse verkleinern. Wir würden bis zum NHL-Gastspiel Anfang Oktober die Meisterschaftsspiele auf dem kleinen NHL-Eisfeld austragen und erst dann die Eisfläche wieder auf unsere Masse vergrössern. Ich denke, die Liga würde, wenn es denn dazu käme, die Bewilligung geben.»

Die Organisation eines solchen Anlasses ist eine komplexe infrastrukturelle, sportpolitische und wirtschaftliche Angelegenheit. Letztlich entscheidet die NHL über die Vergabe und stellt die Bedingungen. Mit dem Nordamerikanern eigenen Selbstvertrauen. Peter Zahner sagt: «Für uns ist die Durchführung des NHL-Startes ab 2026 ein Thema. Vorher nicht.» Man sei mit den entsprechenden Stellen laufend im losen Kontakt.

Das Spektakel wird – wenn es denn einmal nach Zürich kommen sollte – für die Fans teuer. Mit 12'000 Plätzen ist die Swiss Life Arena kleiner als etwa das Stadion in Prag mit einem Fassungsvermögen von 17'000 Plätzen.

Peter Zahner hätte nichts dagegen, Gastgeber für die NHL zu sein. Bild: marcel bieri

In Prag kosteten die Tickets für den Saisonstart zwischen 200 und 300 Franken pro Partie. Peter Zahner geht davon aus, dass die Ticketpreise in Zürich ebenfalls in diesem Bereich oder gar höher liegen würden. Zahlen kann er noch keine nennen. «Wir haben uns bei den losen Gesprächen noch nicht konkret über die finanziellen Bedingungen unterhalten.»

Ob die NHL die Saison einmal in Zürich eröffnen wird, ist also noch offen. Aber der Gedanke ist da und jedes grosse Projekt beginnt erst einmal mit Gedankenspielen.