Der FC Basel muss eine Runde überstehen, um die Ligaphase der Champions League zu erreichen. Bild: KEYSTONE

Tückisches Los für den FC Basel – das ist der Gegner in den Champions-League-Playoffs

Dem FC Basel droht in den Playoffs zur Champions League ein schwieriges Los. Die Auslosung vom Montagmittag in Nyon hat den Sieger des Duells zwischen Malmö und dem FC Kopenhagen als Gegner ergeben. Die 3. Runde der Qualifikation wird in dieser und der nächsten Woche ausgetragen. Wer der Gegner der Basler sein wird, wissen diese spätestens am nächsten Mittwochabend.

Der Schweizer Double-Sieger muss lediglich eine Runde überstehen, um die Ligaphase der Königsklasse zu erreichen. Das Hinspiel findet am 19. oder 20. August in Basel statt, das Rückspiel folgt eine Woche später in Schweden oder Dänemark. Geht der FCB als Verlierer aus dem Duell hervor, tritt er in der Ligaphase der Europa League an.

Neuerdings beim FC Kopenhagen: Youssoufa Moukoko. Bild: www.imago-images.de

Die Auslosung hätte für die Basler besser verlaufen können. Kopenhagen hat nach Bodö/Glimt den zweithöchsten UEFA-Koeffizient der gesetzten Teams. Der 16-fache dänische Meister spielte 2022/23 sowie 2023/24 in der Königsklasse. In der letzten Saison stiess Kopenhagen in der Conference League bis in die Achtelfinals vor und scheiterte dort am späteren Sieger Chelsea. Der schwedische Meister Malmö erreichte die Champions League zuletzt in der Saison 2021/22. Beide Teams stiegen bereits in der zweiten Qualifikationsrunde ein.

Auch YB findet demnächst heraus, wer sein Playoff-Gegner sein wird. Die Berner wollen sich für die Ligaphase der Europa League qualifizieren, mindestens die Teilnahme an der Conference League ist dem Team von Trainer Giorgio Contini bereits sicher. Mit Servette ist noch ein weiteres Schweizer Team in der Europa-League-Qualifikation dabei.

Die Genfer, die gerade Trainer Thomas Häberli entlassen haben, müssen sich aber erst noch gegen den FC Utrecht durchsetzen, um die Playoffs zu erreichen. Wer der Gegner im Falle eines Siegs oder auch einer Niederlage – dann in der Qualifikation zur Conference League – sein wird, wird ebenfalls bereits ausgelost.

Selbiges gilt für den FC Lugano und Lausanne-Sport, die an den nächsten beiden Donnerstagen die 3. Runde der Conference-League-Qualifikation bestreiten. Die Tessiner treffen auf Celje aus Slowenien, die Waadtländer haben es mit Astana aus Kasachstan zu tun. Im Falle eines Sieges gilt es dann noch die Playoffs zu überstehen, um die Ligaphase zu erreichen. Wer dort der Gegner wäre, wird um 14 Uhr ausgelost. (nih/sda)