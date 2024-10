Timo Meier lässt sich nach seinem Tor zum 3:1 feiern. Bild: keystone

Timo-Time in Prag! Die Devils gewinnen auch das zweite Spiel in Europa

New Jersey – Buffalo 3:1

Nico Hischier, 1 Schuss, 1 Block, 70% gewonnene Bullys, 20:44 TOI

Timo Meier, 1 Tor, 8 Schüsse, 19:24 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Schuss, 2 Blocks, 24:29 TOI



Der Saisonstart der New Jersey Devils ist geglückt. Nach dem 4:1-Sieg zum Auftakt gestern Abend in Prag, gewinnen Nico Hischier und Co. auch das zweite Spiel in der tschechischen Hauptstadt gegen die Buffalo Sabres. Erneut befanden sich die drei Schweizer in den Hauptrollen.

Nach Nico Hischier (Tor) und Jonas Siegenthaler (Assists) gestern, punktet heute auch Timo Meier. Der Appenzeller zeigt ein äusserst engagiertes Spiel (mit 8 Schüssen die meisten des Teams) und belohnt sich dafür im Schlussabschnitt mit einem Abstauber-Tor zum 3:1-Schlussstand auf Vorarbeit von Jesper Bratt und Jack Hughes.

Der Auftritt der Devils ist über weite Strecken noch dominanter (Schussverhältnis 37:18 für die Devils) als beim gestrigen Sieg. Auch in Unterzahl lässt das Team von Shelden Keefe nichts zu – nicht einmal einen Schuss. Auch dank des wertvollen Einsatzes von Hischier und Siegenthaler. Der Captain gewinnt wichtige Bullys, der Verteidiger schultert die meiste Eiszeit aller Devils und blockt Schüsse.

Trotzdem geratten New Jersey kurz vor Spielhälfte entgegen des Spielverlaufs in Rückstand, als Tage Thompson bei einer von Buffalos wenigen Chancen die Scheibe über die Linie drückt. Die Devils reagieren aber sofort mit einer doppelten Premiere: Rookie Seamus Casey erzielt das erste Tor seiner Karriere und das erste Powerplay-Tor der Devils in dieser Saison.

Im Schlussdrittel sicherte Paul Cotter mit einer wunderbaren Finte, nach einem ebenso herrlichen Pass von Jack Hughes den Sieg. Spätestens mit Meiers 3:1 war das Spiel gegen die apathisch wirkenden Sabres entschieden. Für beide Teams geht es nun zurück nach Nordamerika. Dort finden in der Nacht auf Mittwoch die ersten Ernstkämpfe statt. (abu)