Nur für eines der beiden Teams geht die Saison weiter. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Die letzte Playoff-Frage: Langnau oder Biel? Das erwartet die Sportchefs

Für die SCL Tigers oder für Biel geht die Saison heute zu Ende. Langnaus Sportchef Pascal Müller stünde im Falle eines vorzeitigen Ferienbeginns vor ruhigen Wochen. Auf Biels Sportchef Martin Steinegger wartet hingegen so oder so die schwierigste, heikelste Entscheidung seiner Karriere als Sportchef.

Klaus Zaugg Folge mir

Mehr «Sport»

Der Zufall führt zum Fernduell der Überraschungsteams. Holen die Langnauer heute Abend auswärts in Zürich einen Punkt mehr als die Bieler in Genf, dann rutschen sie ins Play-In und für Biel ist die Saison zu Ende. Biel ist die negative, Langnau die positive Überraschung der Qualifikation.

Die Langnauer sind vor einem Jahr nicht über den zweitletzten Platz (13.) hinausgekommen und sicherten sich erst im Playout-Drama gegen Ajoie den Ligaerhalt. Die Bieler stürmten auf den 2. Platz und verspielten den Titel erst in der 7. und letzten Finalpartie in Genf. Nun müssen sich sie in der letzten Qualifikationspartie gegen das vorzeitige Saisonende wehren.



In Biel musste der Trainer gehen

Es gibt verschiedene Wege, um eine Krise zu lösen. In Langnau hat Sportchef Pascal Müller Trainer Thierry Paterlini auch nach acht Niederlagen in Serie nie in Frage gestellt und ihm in dieser kritischen Phase gar noch den Vertrag um ein Jahr verlängert. In Biel hat Sportchef Martin Steinegger drei Spiele vor Qualifikationsende Petri Matikainen beurlaubt und steht mindestens bis Saisonende selber an der Bande.

Tigers-Sportchef Müller an der Seite von Pascal Berger. Bild: keystone

Für Pascal Müller ist die Aufgabe etwas leichter. Weil es einfacher ist, eine Mannschaft aufzubauen und weiterzuentwickeln als eine erfolgreiche Mannschaft zu erneuern, die ihren Zenit überschritten hat. Ist Pascal Müller klüger als Martin Steinegger? Nein. Beide haben die richtige Entscheidung getroffen. Beide arbeiten nicht einfach als Sportchefs. Beide leben diesen Job.

In Langnau gab es trotz einem Zwischentief keinen Grund, an Paterlini zu zweifeln. Er hat die Mannschaft letzte Saison übernommen, stabilisiert, die Leistungskultur verbessert und nun zinsen die Fortschritte mit der besten Saison seit den letzten Playoffs (2019). Ein zentraler Erfolgsfaktor: Er setzt auch auf die Eigenverantwortung. Ein Trainer, der darauf vertraut, dass die Leitwölfe in der Kabine auch mal ohne seine Anwesenheit zum Rechten schauen.

Der Chef musste nicht den Chef markieren

Mit Martin Steinegger an der Bande haben die Bieler am Samstag nach einer Penalty-Niederlage gegen Davos (4:5) nun Lugano mit 6:1 vom Eis gefegt. Die Reaktion auf den Trainerwechsel ist also heftig und positiv. Auch hier ist, wie in Langnau, die Eigenverantwortung der Mannschaft ein Schlüsselfaktor. Steinegger sagt auf die Frage, ob er getobt und die Schraube angezogen habe: «Nein. Wenn auf den Trainerwechsel keine Reaktion erfolgt wäre, dann müssten wir uns wirklich Sorgen machen.» Die Reaktion ist erfolgt, ohne dass der Chef den Chef markieren musste.

Biel-Sportchef Steinegger mit Leitwolf Damien Brunner. Bild: keystone

Müller hat Langnaus Team für die nächste Saison bereits zusammengestellt. Paterlini bleibt Trainer und wichtige Transfers stehen nicht mehr an. Bis zum Saisonstart im nächsten Herbst sind lediglich ein paar transfertechnische Handgriffe zur Ergänzung und Optimierung erforderlich. Steinegger in Biel steht hingegen vor hektischen Wochen: Er hat die wichtigste Position noch nicht besetzt. Er weiss nach wie vor nicht, wer nächste Saison Trainer sein wird.

Verpflichtet Biels Sportchef den falschen Trainer, riskiert er die schwerste Krise seit dem Wiederaufstieg (2008). Die Erneuerung des Teams erfordert einen grossen Trainer. Mit der Übergangslösung Petri Matikainen ist die «Ära Törmänen» abgeschlossen. Die Jahre des Ruhmes und der Titelträume sind vorbei. Aber nun auch die Schonfrist einer Übergangslösung.

In jedem Sportchef wohnt ein Trainer

Soll Biel in der anstehenden Phase der Erneuerung weiterhin auf die finnische Hockeykultur setzen oder einen komplett neuen, vielleicht gar revolutionären Weg gehen? Kommt Martin Steinegger gar in Versuchung, Trainer zu bleiben, wenn er das Play-In schafft oder gar die Viertelfinals erreicht? Diese Versuchung kann so gross werden, dass er ihr nicht widerstehen kann. Gänzlich ausschliessen mag er dieses Abenteuer nicht. So wie in jedem Manne ein Kind, so wohnt in jedem Sportchef ein Trainer.

Kommt etwa Jukka Jalonen nach Biel? Bild: keystone

Martin Steinegger nächste Saison Trainer in Biel? Mit Beat Forster als Assistent? Biel hatte schon einmal einen Sportchef, der in der Not Trainer geworden ist und es in dieser Position zum «Hockey-Gott» gebracht hat: Kevin Schläpfer. Martin Steinegger wie Kevin Schläpfer? Einen Versuch wagen und dabei scheitern würde zumindest einen Gewinn an Wissen und Erfahrung plus wochen- und vielleicht monatelang schier unbezahlbare Unterhaltung bringen.

Mit Jukka Jalonen ist ausgerechnet auf nächste Saison einer der ganz Grossen des Welthockeys zu haben, der sich eine neue Herausforderung in Biel vorstellen kann. Verzichtet Steinegger auf den Versuch, den Olympiasieger und Weltmeister zu engagieren, dann muss er sehr gute Gründe haben. Er steht vor dem heikelsten, schwierigsten Personalentscheid seiner Karriere als Sportchef. Wenn die Kommunikation einfach, klar und wahr ist, wenn das Engagement für die Sache spür- und sichtbar ist, dann verzeiht das Publikum eine sportliche Krise oder einen Fehlentscheid auf der Trainerposition. Das durfte Biel diese Saison erfahren.

Die Fans kommen an beiden Orten

In Langnau ist die Stadionauslastung im Vergleich zur Vorsaison von 83,18 auf 93,42 Prozent gestiegen. Logisch. Langnau spielt die beste Qualifikation seit den letzten Playoffs von 2019. Hingegen eher unlogisch: Biel spielt die schwächste Saison seit 2016. Aber die Stadionauslastung ist gegenüber der letzten, der bisher erfolgreichsten Saison seit dem Wiederaufstieg (2008) von 89,05 auf 97,08 Prozent gestiegen.

Hockeykultur bedeutet: Der Mensch lebt nicht nur vom Resultat allein. Biel und Langnau haben eine hoch entwickelte, wahre Hockeykultur. Dass ausgerechnet diese beiden Teams ein Fernduell um die Fortsetzung der Saison austragen, ist eine ganz besondere Ironie des Hockey-Schicksals.