Nebel
DE | FR
burger
Sport
Eismeister Zaugg

Andres Ambühl – so macht die Eishockey-Legende jetzt weiter

Andres Ambuehl (Fiala Selection) nach dem Charity Game zwischen den ZSC Lions und den Fiala Selection, am Freitag, den 08. August 2025 in der Swiss Life Arena in Zuerich. .(KEYSTONE/Manuel Geisser)
Beim Benefizspiel von Kevin Fiala in Zürich stand Andres Ambühl nochmal auf dem Eis – bald tritt er seinen Bürojob an.Bild: keystone
Eismeister Zaugg

Andres Ambühl: Einrücken für die zweite Hockey-Karriere

Am 1. Oktober 2025 – einem Mittwoch – beginnt Andres Ambühls zweite Hockey-Karriere. Er rückt an diesem Tag ins Büro von HCD-Manager Marc Gianola ein.
19.09.2025, 06:5019.09.2025, 06:50
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Mehr als 300 Länderspiele, Weltrekord mit mehr als 150 WM-Partien und über 1300 Einsätze in der höchsten Liga: Keiner hat so viel Erfahrung in unserem Hockey wie Andres Ambühl (42). Logisch und richtig, dass der HCD von seinem immensen Wissen profitieren will. Deshalb wird Andres Ambühl am 1. Oktober seine zweite Karriere beim HCD starten. Sein Vertrag mit dem HCD ist am Ende der letzten Saison ausgelaufen und er hat seine Karriere nach der Silber-WM 2025 beendet. Nun ist er mit einem unbefristeten Vertrag ab 1. Oktober 2025 beim HCD – also einem ganz normalen Arbeitsvertrag – angestellt worden.

Welche Arbeit wartet auf Andres Ambühl? «Das werden wir im Laufe der nächsten Monate gemeinsam herausfinden», sagt HCD-Manager Marc Gianola. «Er wird in den verschiedenen Bereichen unserer Organisation hineinschauen.» Also im Büro des Managers und des Sportchefs, im Nachwuchsbereich oder beim Frauenteam. Und scherzhaft fügt Marc Gianola hinzu: …Im Idealfall kann er mein Nachfolger werden …» Was allerdings noch eine Weile dauern könnte: Marc Gianola ist ja erst 51 und hat sich längst als «Marc Lüthi der Berge» bestens bewährt: weniger flamboyant und eitel als der grosse SCB-Zampano unten im Flachland. Leise in der Art und still in der Tat: Er ist seit der Amtsübernahme am 1. Januar 2017 eine der Schlüsselfiguren bei der HCD-Rückkehr in die sportliche und finanzielle Spitzengruppe unseres Hockeys und der positiven wirtschaftlichen Entwicklung und Positionierung des Spengler Cups.

Marc Gianola during the opening Ceremony prior the game between Switzerland&#039;s Fribourg-Gotteron and the Czeck HC-Pardubice at the 96th Spengler Cup ice hockey tournament in Davos, Switzerland, on ...
Der «Marc Lüthi der Berge»: HCD-Manager Marc Gianola.Bild: keystone

Welche Position wird die ideale für Andres Ambühl sein? Auch nach seinem Rücktritt ist er eine der populärsten Persönlichkeiten des nationalen Hockeys und damit der perfekte HCD-Botschafter und Türöffner. Aber er ist mehr als das: Sein Wissen über Stärken und Schwächen so ziemlich aller Spieler der Liga ist legendär. Was ihn eigentlich zum idealen Sportchef machen würde. Das Feilschen und Pokern um Verträge dürfte allerdings kaum seinen Neigungen und seinem freundlichen und bescheidenen Wesen entsprechen. Wohl eher könnte er der perfekte Scout und Berater des Sportchefs sein. Und auf dem Eis beim Training in der Nachwuchsabteilung ein inspirierendes Vorbild. Oder er wird ganz einfach die rechte Hand des Geschäftsführers in allen Hockeydingen. Marc Gianola und Andres Ambühl als Führungs-Traumpaar und Hockey-Antwort auf die legendäre Bayern-Doppelführung Uli Hoeness und Karl-Heinz Rummenigge.

Aber wir wollen nicht übertreiben. Die Hauptsache ist, dass Andres Ambühl dem HCD – und unserem Hockey – auch nach dem Ende der Spielerkarriere erhalten bleibt.

Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo
«Das werde ich extrem vermissen»: So emotional war der HCD-Abschied von Ambühl und Wieser
Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Jimmy Kimmels Show wurde (vorerst) abgesetzt – hier ein paar seiner letzten Gags
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
2
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
3
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
4
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
5
Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf
Meistkommentiert
1
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
Die USA: The land of the not-so-free speech
5
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
Meistgeteilt
1
Teil von Drohne in Lettland entdeckt ++ Putin: 700.000 Soldaten in der Ukraine
2
Erika Kirk führt Plattform weiter + Demokraten warnen vor Verlust von Grundrechten
3
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
4
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
5
Langnau und der Mut, alles anders zu machen
Greg Louganis schlägt sich den Kopf am Brett an und wird trotz fünf Stichen Olympiasieger
19. September 1988: Der US-Amerikaner Greg Louganis ist der grosse Favorit auf den Olympiasieg vom 3-Meter-Brett. Doch er droht nach einem Unfall schon in der Qualifikation zu scheitern – und er hat Angst, dass er andere mit dem HI-Virus angesteckt hat. Am Ende gibt es ein Happy End in allen Belangen.
Ein Jahrzehnt lang ist Greg Louganis der wohl beste Wasserspringer der Welt. Er ist fünffacher Weltmeister und triumphiert 1984 an den Olympischen Spielen von Los Angeles mit dem Double vom 3-Meter-Brett und vom 10-Meter-Turm. Jedem ist klar: Der Weg zu Gold in Seoul führt über Louganis.
Zur Story