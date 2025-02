Die Swiss League hat eine Marketing-Agentur beauftragt. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Eine Hockeystory im Wert von 75'000 Franken

Nun rockt es bei der Swiss League. Die international renommierte Marketing-Agentur «Two Circles» wird vom Verband in Übereinstimmung mit den Klubs der Swiss League beauftragt, die Probleme unserer zweithöchsten Liga zu analysieren und Vorschläge zu unterbreiten.

Klaus Zaugg Folge mir

Keine Frage: «Two Circles» ist die richtige Adresse, um die Swiss League (nachfolgend SL genannt) zu analysieren und ihre Probleme zu erkennen, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Die Agentur mit Büros in Kansas City, New York, Melbourne, Los Angeles, Paris, Köln und Bern ist weltweit vernetzt und kennt Sport und Business in allen Facetten.

Natürlich kostet der Auftrag etwas. Übereinstimmend wird für den Auftrag, der bis Ende Mai erledigt sein soll, ein Preis von 75'000 Franken genannt. In Verhandlungen wird es wahrscheinlich noch gelingen, etwas Rabatt herauszuholen.

Die neue Marketing-Agentur soll dabei helfen, die Probleme der SL zu beheben. Bild: KEYSTONE

Nehmen wir als Ausgangspunkt diese 75'000 Franken. Dann ist die nachfolgende Story 75'000 Franken wert. Es ist nämlich nicht soooo schwierig, die Erkenntnisse, die nun eine global operierende Agentur beim Studium unserer zweitobersten nationalen Spielklasse gewinnen wird, jetzt schon zu nennen und die entsprechenden Lösungsvorschläge zu präsentieren. Gratis.

Die hoch qualifizierten Frauen und Männer von «Two Circles» werden nach intensivem Studium folgendes erkennen. Wahrscheinlich wird das Dossier in englischer Sprache erarbeitet. Daher liefern wir zumindest die Verbesserungsvorschläge auch in englischer Sprache. Damit sie von «Two Circles» gleich übernommen werden können. Gratis. Die Übersetzung bei Google war ja auch gratis.

Die zweithöchste Liga sollte mehr Teams umfassen als die höchste

Dies im Sinne einer besseren Balance und breiteren Basis für die National League (nachfolgend NL genannt).

Vorschlag: Die National League sollte von 14 auf 12 Teams reduziert werden.



Proposal: The National League should be reduced from 14 to 12 teams.

Seit dem Aufstieg vom EHC Kloten sind 14 Mannschaften in der National League. Bild: keystone

Die SL sollte eine bessere TV-Präsenz haben

Je besser die TV-Präsenz, desto einfacher die Vermarktung.

Vorschlag: Bei den Verhandlungen des neuen TV-Vertrages sollte die SL ins Boot der NL einsteigen um beim TV-Partner der NL Sendezeit zu bekommen.

Proposal: During the negotiations of the new TV contract, the SL should get on board with the NL in order to get airtime from the NL's TV partner.

Die SL ist als Ausbildungs-Liga zu definieren

Von Vorteil ist eine enge Verbindung mit den Klubs der NL und eine Transfer-Vereinfachung zwischen den Klubs der beiden Ligen während der Saison.

Vorschlag: Je zwei Klubs der NL finanzieren gemeinsam ein Farmteam in der SL. Ausgenommen von der Regelung sind die ZSC Lions, die bereits seit Jahren ein eigenes Farmteam unterhalten. Im Welschland dürfen sich drei Klubs (Servette, Lausanne, Ajoie) ein Farmteam teilen. So kommen wir auf zwölf Teams, die zusammen sechs Farmteams alimentieren. Auf diese Weise hat die SL mit einem Federstrich sieben neue Teams. Da es sich – wie erwähnt – um eine Ausbildungsliga handelt, ist beim Verband, um eine Kostenbeteiligung anzufragen. Die Ausbildung liegt ja im ureigenen Interesse des Verbandes. Eine Transferregelung ist zu erarbeiten, die Transfers zwischen der NL und den Farmteams jederzeit erlauben. Wechsel zwischen Klubs in der NL oder in der SL sind nur eingeschränkt oder als Tauschgeschäft möglich.



Die GCK Lions sind das Farmteam vom ZSC. Bild: keystone

Proposal: Two clubs from the NL should jointly finance a farm team in the SL. The ZSC Lions, who have had their own farm team for years, are exempt from this rule. In French-speaking Switzerland, three clubs (Servette, Lausanne, Ajoie) are allowed to share a farm team. This gives us 12 teams, which together support 6 farm teams. In this way, the SL has 7 new teams with the stroke of a pen. As mentioned, this is a training league, so the association should be asked to contribute to the costs. Training is in the association's own best interests. A transfer regulation should be drawn up that allows transfers between the NL and the farm teams at any time. Transfers between clubs in the NL or SL are only possible to a limited extent or as a swap.

Umstrukturierung in den unteren Ligen

Wenn es nicht gelingt, die Teams der NL dazu zu bringen, Farmteams in der SL zu finanzieren, dann ist eine Umstrukturierung anzustreben.

Vorschlag: Aus der SL und den besten Teams der MyHockey League ist eine Liga zu bilden. Darunter wird – wie früher – die 1. Liga in drei regionalen Gruppen die höchste Stufe des Amateurhockeys sein. Zu prüfen ist dann eine Integration der höchsten Juniorenliga in die höchste Amateurliga.



Proposal: A league should be formed from the SL and the best teams from the MyHockey League. As before, the 1st league will be the highest level of amateur hockey in three regional groups. The integration of the highest junior league into the highest amateur league should then be examined.

Auf/Abstieg erleichtern

Um den Investitionsanreiz und die Dynamik der SL zu befeuern, ist der Auf/Abstieg zu erleichtern.

Vorschlag: Der SL-Meister steigt direkt auf, der NL-Letzte direkt ab. Der SL-Zweite spielt eine Liga-Qualifikation gegen den NL-Zweitletzten. Auf diese Weise wird die Abstiegsgefahr zwar grösser. Andererseits ist der Wiederaufstieg einfacher. Die Erfahrung lehrt, dass eine «SL-Ehrenrunde» eine sportliche und wirtschaftliche Sanierung erleichtert. Wie die Beispiele der SCL Tigers, der Lakers und Kloten gezeigt haben. Farmteams sind nicht aufstiegsberechtigt.



Die Rapperswil-Jona Lakers konnten 2018 wieder in die NL aufsteigen. Bild: PPR

Proposal: The SL champion is promoted directly, the NL last is relegated directly. The SL runner-up plays a league qualification match against the NL second-to-last team. This increases the risk of relegation. On the other hand, it is easier to get promoted again. Experience shows that an "SL victory lap" makes sporting and economic recovery easier. As the examples of the SCL Tigers, the Lakers and Kloten have shown. Farm teams are not eligible for promotion.

Lohnanpassungen in der NL

Vorschlag: Wir empfehlen die Einführung einer Salär-Obergrenze unter Berücksichtigung der besonderen arbeitsrechtlichen Bedingungen in der Schweiz. Des Weiteren ist der Datenaustausch mit den anderen europäischen Ligen anzustreben, um eine Salär-Harmonisierung zu erreichen: Die NL zahlt im Vergleich zu den höchsten Spielklassen in Finnland und Deutschland zu hohe Löhne.

Proposal: We recommend the introduction of a salary cap, taking into account the special employment law conditions in Switzerland. Furthermore, data exchange with the other European leagues should be sought in order to achieve salary harmonisation: the NL pays wages that are too high compared to the top leagues in Finland and Germany.

Die NL und die SL stimmen ihre Spieltage besser aufeinander ab

Dadurch kann eine bessere TV- und Medienpräsenz erreicht werden. So wird auch der Einsatz von Spielern aus dem Farmteam einfacher.

Vorschlag: Die NL und die SL tragen ihre Spiele nicht mehr an gleichen Tagen aus. Die NL-Spieltage sind Dienstag, Freitag, Samstag. Die SL-Spieltage Montag, Mittwoch, Sonntag. Dabei sind Wechsel (Samstag/Sonntag) denkbar und einzelne Partien können natürlich an jedem Tag ausgetragen werden.

Proposal: The NL and SL will no longer play their games on the same days. The NL match days are Tuesday, Friday and Saturday. The SL match days are Monday, Wednesday and Sunday. Switching between Saturday and Sunday is possible and individual games can of course be played on any day.

Die NL spielt nicht immer am selben Tag wie die SL. Bild: keystone

Die Ausländer-Regelung überdenken

Vorschlag: Die NL behält ihre bisherige Regelung bei oder ändert sie. Die SL behält ihre Regelung ebenfalls bei oder ändert sie.

Proposal: The NL maintains its current regulation or changes it. The SL also maintains its regulation or changes it.

Neue Einnahmemöglichkeiten schaffen

Vorschlag: Geben Sie uns den Auftrag, Einnahmemöglichkeiten für die SL und die NL zu prüfen und entsprechende Vorschläge auszuarbeiten.

Proposal: Instruct us to examine revenue opportunities for the SL and the NL and to develop appropriate proposals.

Schlussbemerkung

Wenn es nicht möglich sein sollte, die vorgenannten Vorschläge umzusetzen, dann alles so lassen wie es ist, die Entwicklung aufmerksam beobachten und uns in drei Jahren mit einer neuen Analyse beauftragen.

Conclusion

If it is not possible to implement the above proposals, then leave everything as it is, monitor developments carefully and commission us to carry out a new analysis in three years.

Noch eine Frage ist zu beantworten: Wie ist es dem Verband gelungen, eine so renommierte global operierende Agentur für den Auftrag zu gewinnen? Ganz einfach: Der neue Verbands-Manager Martin Baumann war früher hoch angesehener Manager der Champions Hockey League. «Two Circles» hat auch erfolgreich für die Champions Hockey League gearbeitet. Es ist immer von Vorteil, wenn man sich kennt. Gute Beziehungen schaden nur jenen, die keine haben.