Stürmer Chase De Leo könnte bald in die Schweiz wechseln. Bild: www.imago-images.de

Eismeister Zaugg

Verstärkung aus Kasachstan? Langnau wartet auf einen Stürmer aus der KHL

Stürmt Chase De Leo (28) bald für die SCL Tigers? Gewährsleute melden, dass er in der KHL auf eine Vertragsauflösung und eine Freigabe für einen Transfer in die Schweiz warte. Die Scouting-Reports über den Amerikaner sind vielversprechend.

Klaus Zaugg

Gewährsleute von der anderen Seite des einstigen eisernen Vorhanges berichten, dass Chase De Leo (28) in Astana auf die Freigabe aus dem laufenden Vertrag wartet. Er ist beim dortigen KHL-Team ganz und gar nicht glücklich und sein Trainer ist es wohl auch nicht: 8 Spiele und eine statistische Brille (0 Tore, 0 Assists) und dazu eine Minus-6-Bilanz. Wie die Gewährsleute weiter mitteilen, sei offenbar Langnau am amerikanischen Stürmer interessiert.

Das dürfte der Wahrheit nahekommen. Tatsächlich sucht ja Sportchef Pascal Müller einen Ersatzausländer und wartet auf eine Freigabe eines Stürmers aus der KHL. Die beiden ausländischen Stürmer Saku Mäenalanen (30) und Sean Malone (29) fallen durch Verletzungen aus. Trainer Thierry Paterlini konnte zuletzt gegen Lausanne nur vier Ausländer einsetzen. Das war möglicherweise mit ein Grund für die denkbar knappe 0:1-Niederlage.

Saku Mäenalanen fehlt wie Sean Malone derzeit verletzt. Bild: keystone

Wer ist Chase De Leo? Auf den Punkt gebracht: zu klein (175 cm) für die NHL, gerade richtig für unsere National League. 2014 hat ihn Winnipeg gedraftet (Nr. 99). Aber neun Jahre lang musste er sich in den Farmteams abmühen (527 AHL-Spiele, 365 Punkte) und kam bloss zu sieben NHL-Partien (keine Skorerpunkte). Im letzten Sommer wechselte er erstmals nach Europa und ist in Astana in der KHL nicht glücklich geworden. Zeit für einen Wechsel in unsere National League also.

Die Scouting-Reports sind vielversprechend. Ein leidenschaftlicher, furchtloser, robuster und kräftiger Kämpfer. Wir zitieren aus einem NHL-Scouting-Report: «He is a real competitor. He lacks in the size departement but that has not stopped his tenacious style of game. (…) He will be the hardest working player on the ice. (…) He plays much bigger than his size.» Und das tue er «night in, night out». Er könne sowohl als Spielmacher in der Mitte wie als Energie- und Tempostürmer auf den Aussenbahnen eingesetzt werden.

Gerühmt werden seine läuferischen Fähigkeiten. Sowohl die Beweglichkeit als auch die Antrittsschnelligkeit. Schlau im Spiel ohne Scheibe, mit schnellen Händen im Abschluss und er mache die kleinen Dinge, die vom Publikum übersehen werden, um ein Spiel zu gewinnen. Betont wird, dass er dorthin gehe, wo es blaue Flecken gebe. Sein Talent und seine Arbeitseinstellung stehen ausser Frage. Kein Wunder also, dass er in den zwei vergangenen Saisons die San Diego Gulls (AHL) als Captain geführt und fast einen Punkt pro Spiel gebucht hat.

Gut möglich, dass er bereits am Freitag beim nächsten Spiel der Langnauer in Ambri eingesetzt werden kann. Und wenn die ganze «Operation KHL» scheitern sollte, kann sich ja Pascal Müller bei seinem Amtskollegen Paolo Duca erkundigen, ob Ambri den SCL Tigers eventuell Jonathan Ang (26) überlassen könnte …