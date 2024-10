Captain Nico Hischier überzeugt bei den New Jersey Devils. Bild: keystone

Hischier führt die Devils zum nächsten Sieg – Fiala trifft doppelt in verrücktem Spiel

New Jersey – Utah 3:0

Nico Hischier, 1 Tor, 1 Assists, 5 Schüsse, 2 Blocks, 52,6% gewonnene Bullys, 19:25 TOI

Timo Meier, 3 Schüsse, 1 Block 1 Check, 17:07 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Schuss, 1 Block, 2 Checks, 17:11 TOI



Die New Jersey Devils sind definitiv gut in die Saison gestartet. In ihrem fünften Spiel der Saison feierten sie bereits ihren vierten Sieg. Am Montagabend gewannen sie gegen den bislang ungeschlagenen Utah Hockey Club mit 3:0.

Das Team mit den drei Schweizern Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler überzeugte dabei von A bis Z. Hinten liessen die Devils nichts zu und wie alle Verteidiger überzeugte Siegenthaler mit Ruhe und einer gesunden Härte im Spiel.

Vorne wurde New Jersey mit fortlaufender Spieldauer immer besser. Zu Beginn des zweiten Drittels traf Rookie-Verteidiger Seamus Casey auf Vorarbeit von Nico Hischier im Powerplay. Wenig später erhöhte Stefan Noesen auf Vorarbeit von Casey. Den Schlusspunkt setzte dann wieder Hischier: Der Captain traf zehn Minuten vor dem Ende in Überzahl zum 3:0-Endstand.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Ottawa – Los Angeles 8:7

Kevin Fiala, 2 Tore, 1 Strafe, 5 Schüsse, 18:38 TOI

Die Los Angeles Kings verloren eine verrückte Partie auswärts gegen die Ottawa Senators mit 7:8 nach Verlängerung. Kevin Fiala traf in Überzahl zum 1:0 und 5:4 für Los Angeles; es waren seine ersten beiden Saisontore.

Total erzielten beide Teams sieben Powerplay-Tore – so viele wie seit zehn Jahren in keinem NHL-Spiel mehr. Los Angeles führte dreimal mit zwei Treffern Vorsprung (2:0, 3:1, 4:2) und lag lediglich fünf Minuten lang in Rückstand (6:7). (abu/sda)