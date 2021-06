Sport

EM 2020

Euro 2020: Schottland oder Kroatien? Die Ausgangslage am Dienstag



Schottland oder Kroatien? Die Ausgangslage der Euro 2020 am Dienstag

Gestern freuten sich neben Dänemark und Österreich auch die Schweizer über eine definitive Achtelfinal-Qualifikation. Und auch heute wird es spannend: Von den vier Teams in der Gruppe D könnten es alle noch in die Schlussphase des Turniers schaffen. Hier die Ausgangslage am Dienstag und was sie für die Schweiz bedeutet:

Gruppe D: Tschechien, England, Kroatien oder Schottland

Tschechien gewinnt die Gruppe, wenn die Mannschaft nicht gegen England verliert. Verlieren die Tschechen gegen England und die Kroaten gewinnen gegen Schottland, wird die Tordifferenz über den zweiten und dritten Platz entscheiden. Hier hat Tschechien jedoch die besseren Karten. Mit vier Punkten wäre die Mannschaft aber auch als Drittplatzierter für die Achtelfinals qualifiziert.

England erobert den ersten Platz in der Gruppe, wenn Harry Kane und Co. gegen Tschechien gewinnen. Der dritte Platz in der Gruppe droht, sollte man das eigene Spiel verlieren und Schottland gegen Kroatien gewinnen. Dann entscheidet die Tordifferenz, wer auf Platz zwei und drei landet. Auch hier wäre man mit vier Punkten definitiv als Dritter für die Achtelfinals qualifiziert.

Kroatien qualifiziert sich als Zweiter oder Dritter für die Achtelfinals, wenn die Mannschaft das Spiel gegen Schottland gewinnt. Der zweite Platz liegt drin, sollte Tschechien gegen England verlieren und nach den Spielen ein schlechteres Torverhältnis vorweisen.

Auch die Schotten können noch auf eine Qualifikation für die K.o.-Phase hoffen. Mit einem Sieg über Kroatien würden sie sich als Dritter definitiv qualifizieren. Auf dem zweiten Platz landet Schottland, sollte England verlieren und ein schlechteres Torverhältnis haben.

Speziell: Spielen Kroatien und Schottland Unentschieden, fliegen beide aus dem Turnier. Die beiden Mannschaften werden also volle Offensive zeigen.

Was bedeuten die Resultate am Dienstag für die Schweiz ?

Die Schweiz hat die Achtelfinals zwar bereits erreicht, doch der Gegner steht noch nicht fest. Zwei Szenarien sind möglich: Entweder steht am Sonntag Belgien auf dem Programm oder aber am Montag der Sieger der Gruppe F (Frankreich, Deutschland oder Portugal).

Bei einem Unentschieden zwischen Kroatien und Schottland steigt die Chance auf einen Achtelfinal der Schweiz gegen Belgien. Gibt es einen Sieger im Duell, wird ein Achtelfinal-Gegner aus der Gruppe F noch wahrscheinlicher.

Die EM-Achtelfinals Samstag, 26. Juni, 18.00 Uhr

Wales – Dänemark

Samstag, 26. Juni, 21.00 Uhr

Italien – Österreich

Sonntag, 27. Juni, 18.00 Uhr

Niederlande – 3. D/E/F

Sonntag, 27. Juni, 21.00 Uhr

Belgien – 3. A/D/E/F

Montag, 28. Juni, 18.00 Uhr

2. D – 2. E

Montag, 28. Juni, 21.00 Uhr

1. F – 3. A/B/C

Dienstag, 29. Juni, 18.00 Uhr

1. D – 2. F

Dienstag, 29. Juni, 21.00 Uhr

1. E – 3. B/C/D

