Konrad Fünfstück musste bei seinem Debüt als Trainer von Lichtenstein direkt eine Niederlage hinnehmen.

Portugal siegt souverän +++ Österreich ringt Belgien einen Punkt ab

Gruppe A

Norwegen – Schottland 1:2

Für Norwegen spitzte sich die Situation in der Gruppe A mit Spanien weiter zu. Die hoch gehandelte Mannschaft mit Stürmer Erling Haaland und Spielmacher Martin Ödegaard verlor zuhause gegen Schottland durch zwei späte Gegentore 1:2 und ist nach drei Spielen noch ohne Sieg.

Haaland hatte die Norweger nach einer Stunde vom Penaltypunkt in Führung gebracht. Nach seiner Auswechslung musste er mitansehen, wie sein Team den Vorsprung verspielte.



Norwegen - Schottland 1:2 (0:0)

SR Jug (SLO).

Tore: 61. Haaland (Penalty) 1:0. 87. Dykes 1:1. 89. McLean 1:2.

Zypern – Georgien 1:2

Georgien fährt gegen Zypern einen wichtigen Auswärtssieg ein und springt dadurch zumindest kurzzeitig auf den zweiten Tabellenplatz. Kurz vor Schluss traf Davitashvili zum erlösenden 2:1-Siegtreffer.

Zypern – Georgien 1:2 (1:1)

Tore: 31. Nikautadaze 0:1. 39. Pittas 1:1 (Penalty). 84. Davitashvili 1:2.​

Gruppe E

Albanien – Moldau 2:0

Albanien setz sich im Duell mit Moldau durch. Zur Pause stand es noch 0:0, doch am Ende mühten sich die Hausherren zu einem 2:0-Heimsieg.

Albanien – Moldau 2:0 (0:0)

Tore: 51. Asani 1:0. 67. Bajrami 2:0.



Färöer – Tschechien 0:3



Tschechien fährt gegen die Färöer einen ungefährdeten 3:0-Sieg ein. Die Gäste führten bereits zur Pause dank der Treffer Krejci und Cerny mit 2:0. Tschechien bleibt damit an der Spitze der Gruppe E.

Färöer – Tschechien 0:3 (0:2)

Tore: 15. Krejci 0:1. 44. Cerny 0:2. 75. Cerny 0:3.

Gruppe F

Aserbaidschan – Estland 1:1

In Gruppe F kam Aserbaidschan in Baku gegen Estland nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Damit bleiben die Hausherren auf dem letzten Rang der Tabelle.

Aserbaidschan - Estland 1:1 (0:1)

SR Berka (CZE).

Tore: 27. Sappinen 0:1. 62. Krywotsjuk 1:1.

Bemerkungen: Aserbaidschan mit Dadaschow (Grasshoppers/bis 80.).



Belgien – Österreich 1:1

Österreich behauptet sich an der EM-Qualifikation in der Gruppe mit Belgien an der Spitze. Das Team von Trainer Ralf Rangnick holt im Spitzenspiel in Brüssel ein 1:1. Erling Haaland gerät mit Norwegen in Bedrängnis.

Zwar drückten die Belgier in der wilden letzten halben Stunde auf den Sieg, zugleich mussten die an der WM in Katar in der Gruppenphase gegroundeten Roten Teufel mit dem Remis zufrieden sein. Thibaut Courtois mit zwei Glanztaten gegen Marko Arnautovic und Stefan Posch sowie Romelu Lukaku mit dem Ausgleich nach einer Stunde sicherten den Belgiern im zweiten Spiel unter Trainer Domenico Tedesco den Punkt, nachdem Orel Mangala in der ersten Halbzeit einen Schuss von Michael Gregoritsch ins eigene Tor abgelenkt hatte.

Belgien – Österreich 1:1 (0:1)

Tore: 21. Mangala 0:1 (Eigentor). 61. Lukaku 1:1.

Gruppe G

Litauen – Bulgarien 1:1

Für Litauen und Bulgarien gab es im Direktduell jeweils den ersten Punkt der laufenden EM-Qualifikation. Nach einer Viertelstunde brachte Girdvainis die Hausherren in Führung. Doch nur Minuten später wurde Lasickas wegen einer Notbremse vom Platz gestellt. Die Gäste konnten die Überzahl allerdings nur noch zum 1:1-Ausgleich durch Petrov nutzen.

Litauen - Bulgarien 1:1 (1:1).

Tore: 15. Girdvainis 1:0. 27. Petkov 1:1.

Bemerkungen: 17. Rote Karte

Lasickas (Notbremse).

Montenegro – Ungarn 0:0

Auch im Duell zwischen Montenegro und Ungarn gab es keinen Sieger. Eine ereignisarme Partie endete am Ende mit einem torlosen 0:0-Unentschieden. Mit einem Sieg hätte Montenegro in der Tabelle, an den Ungarn vorbeiziehen können und vorerst auf den zweiten Platz der Tabelle springen können.

Willi Orban sorgte dafür, dass die Defensive der Ungarn nicht überwunden wurde.

Montenegro – Ungarn 0:0 (0:0)

Tore: keine



Gruppe J

Luxemburg – Lichtenstein 2:0

Liechtensteins Nationalteam hat zum 16. Mal in Folge verloren. Die Mannschaft aus dem Fürstentum unterlag in der EM-Qualifikation beim Debüt von Trainer Konrad Fünfstück in Luxemburg 0:2.Danel Sinani, Stürmer beim englischen Championship-Absteiger Wigan, traf nach einer Stunde für die Luxemburger, die zum Auftakt der Kampagne der Slowakei ein 0:0 abgerungen hatten.

In der Schlussphase erhöhte Gerson Rodrigues.Für Liechtenstein war es im fünften Duell mit der aufstrebenden Nationalmannschaft Luxemburgs die erste Niederlage. Die Serie der Erfolglosigkeit hält damit an. Der letzte Punktgewinn datiert vom September 2021 (1:1 in Armenien), den letzten Sieg, ein 2:1 in Luxemburg im Oktober 2020, gab es vor 28 Spielen. Auch der letzte Torerfolg ist mehr als ein Jahr her.

Luxemburg - Liechtenstein 2:0 (0:0)

SR Derewinskji (UKR).

Tore: 59. Sinani 1:0. 89. Rodrigues 2:0.

Island – Slowakei 1:2

Die Slowakei holt sich in Island drei Punkte. Die Slowakei steht durch den Sieg auf dem zweiten Platz hinter Portugal. Für die Gäste trafen Kocka und Suslov, zwischenzeitlich konnte Finnbogason durch einen Penalty ausgleichen.

Island – Slowakei 1:2 (1:1)

Tore: 27. Kucka 0:1. 41. Finnbogason 1:1 (Penalty). 69. Suslov 1:2.​

Portugal – Bosnien 3:0

In der Gruppe J gewann Portugal auch sein drittes Spiel. Bernardo Silva und Doppeltorschütze Bruno Fernandes erzielten im 199. Länderspiel von Cristiano Ronaldo die Treffer zum 3:0 gegen Bosnien-Herzegowina.

Portugal – Bosnien 3:0 (1:0)

Tore: 44. Bernardo Silva 1:0. 77. Bruno Fernandes 2:0. 93. Bruno Fernandes​