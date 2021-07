Leben retten statt Halbfinal – Fan verzichtet auf Tickets ++ Verratti: «Kein Penalty»

Didier Deschamps wird die französische Nationalmannschaft weiterhin betreuen. «Es gab keine Diskussion», sagte Verbandspräsident Noël Le Graët in einem Interview mit der Zeitung «Figaro». «Das Ganze war in drei Minuten geregelt.»



Frankreich war an der am Sonntag zu Ende gehenden EM in den Achtelfinal im Penaltyschiessen an der Schweiz gescheitert. Der Weltmeister von 2018 gab dabei in den letzten zehn Minuten der regulären Spielzeit einen 3:1-Vorsprung aus der Hand. Deschamps, der Welt- und Europameister von 1998 und 2000, betreut «Les Bleus» seit 2012. An der Heim-EM vor fünf Jahren führte der 52-Jährige Frankreich in den EM-Final, 2018 in Russland zum WM-Titel. (pre/sda)