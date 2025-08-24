Liveticker
Das Wichtigste in Kürze:
- In der Super League stehen sich am späteren Nachmittag St. Gallen und Luzern gegenüber.
- Die Ostschweizer haben vor heimischem Publikum die Chance, erstmals mit vier Siegen in Serie in eine Super-League-Saison zu starten und mit drei Punkten dem FC Thun die Tabellenführung wieder zu entreissen.
- Luzern seinerseits möchte mit einem Sieg auf die Niederlage gegen Thun in der letzten Runde reagieren.
- Anpfiff ist um 16.30 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Die Tabelle:
