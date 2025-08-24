freundlich22°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Super League live: St.Gallen strebt gegen Luzern den nächsten Sieg an

Liveticker

Vogt beinahe mit dem FCSG-Ausgleich – Luzern-Goalie Loretz ist zur Stelle

24.08.2025, 15:3024.08.2025, 16:45
Mehr «Sport»

Das Wichtigste in Kürze:

  • In der Super League stehen sich am späteren Nachmittag St. Gallen und Luzern gegenüber.
  • Die Ostschweizer haben vor heimischem Publikum die Chance, erstmals mit vier Siegen in Serie in eine Super-League-Saison zu starten und mit drei Punkten dem FC Thun die Tabellenführung wieder zu entreissen.
  • Luzern seinerseits möchte mit einem Sieg auf die Niederlage gegen Thun in der letzten Runde reagieren.
  • Anpfiff ist um 16.30 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
GC vergibt Chance um Chance und gibt den Sieg gegen Winti noch aus den Händen

Die Tabelle:

Mehr Fussball-News:
Basel feiert Auftaktsieg vor Rekordkulisse im Joggeli – Meister YB gibt Punkte ab
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 35
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
2
Shaqiri brüllt den Trainer an – und winkt mit dem Zaunpfahl in Richtung Klubboss Degen
3
Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen
4
F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS
5
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
Meistkommentiert
1
Eze wechselt zurück zu Arsenal +++ Nati-Shootingstar Wandeler zu West Ham
2
Das grosse 2026-Transferfestival: Jäger zurück zum HCD, Berra zum EHC Kloten
3
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
4
Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert dürfte fallen – und das E-ID-Gesetz kommen
5
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
Meistgeteilt
1
Wenn der Trikot-Tausch für einen peinlichen Moment im Interview sorgt 🙈
2
Erneut Journalist in Gaza getötet +++ Gantz will Einheits-Regierung für Geisel-Rettung
3
Werro pulverisiert Schweizer 800m-Rekord +++ Gäumann neue Schwingerkönigin
4
Wenger stürzt König Abderhalden und darf sich selber krönen lassen
Wer legt beim grossen Promi-Schwingen wen ins Sägemehl? Es wird wild!
Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Mollis wirft seinen grossen Schatten voraus. 16 Schweizer Sportstars stürzen sich in die Zwilchhosen und machen im Sägemehl aus, wer ihr König wird – oder gibt es am Ende sogar eine Königin?
Das Schwingen boomt. Und zwar so sehr, dass längst nicht mehr nur die Landbevölkerung von den Titanen im Sägemehl begeistert ist. Vor dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis GL findet deshalb das erste grosse Promi-Schwingen statt.
Zur Story