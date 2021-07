UEFA bestraft Ungarn für seine rassistischen und homophoben Fans

Italiens «Verteidigungsminister» Giorgio Chiellini sagte vor dem Final, man habe im Halbfinal nicht mit Spanien als Gegner gerechnet, sondern mit Frankreich. Der Weltmeister scheiterte indes im Achtelfinal an der Schweiz. «Die Franzosen waren der grosse Favorit, sie hatten die nötige Qualität und internationale Erfahrung», sagte Chiellini bei der RAI. «Ich dachte, dass Frankreich eine Stufe über dem Rest war, deshalb dachte ich, unser Weg in den Final würde über Belgien, Frankreich und England führen.»Mit England habe er schon vor dem Turnier gerechnet, so der Juve-Abwehrspieler. Schliesslich sei es an der WM 2018 in den Halbfinal vorgestossen und bestreite an der Euro 2020 im Prinzip ein Heimturnier. «Sie haben Qualität und die nötige Physis, sie sind solide und treten organisiert auf. Es mag vielleicht nicht so aussehen, aber es ist sehr schwer, die Engländer zu schlagen.»