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Hockey-WM: Schweizer Nati im Viertelfinal gegen Schweden – im Liveticker

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Klappt es gegen Angstgegner Schweden? Suter fehlt der Nati im Viertelfinal erneut

28.05.2026, 19:2928.05.2026, 19:29

Die Aufstellung:

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Das Wichtigste in Kürze:

  • Die Schweizer Nationalmannschaft kämpft an der Heim-WM um den Einzug in den Halbfinal. Im Viertelfinal wartet Angstgegner Schweden.
  • Die Schweizer konnten bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen in der K.o.-Phase noch nie gegen Schweden gewinnen. In diesem Jahrtausend gewann die Nati nur zwei von 20 Direktduellen.
  • Trotzdem ist die Schweiz für einmal in der Favoritenrolle. Die Nati gewann ihre Gruppe souverän mit dem Punktemaximum von 21 Zählern. Schweden qualifizierte sich in der Gruppe B am Ende nur knapp für die Viertelfinals.
  • Die Nati muss im Viertelfinal erneut auf Pius Suter verzichten. Der Schweizer NHL-Stürmer erhielt vom medizinischen Personal eigentlich grünes Licht für einen Einsatz, scheint sich aber noch nicht bereit zu fühlen. An seiner Stelle spielt erneut Calvin Thürkauf in der Sturmlinie mit Denis Malgin und Topskorer Sven Andrighetto.
  • Das Spiel beginnt um 20.20 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.
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